Paket giderek büyüyor, yıllık gelir beklentisi 639 milyar lira

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Gelir İdaresi Başkanlığı hazırlıkları sürdürülen ekonomi paketinin gelir artırıcı unsurlarıyla ilgili öneriler içeren bir çalışma hazırladı. GİB’in önerilerinin tamamının hayata geçirilmesi halinde yeni düzenlemelerin bütçeye yıllık etkisi 639 milyar lirayı bulacak. Düzenlemelerin 2024 yılından itibaren başlamak üzere 2027 yılına kadar kademeleri olarak devreye girmesi önerildi.

GİB mali alanda yapılacak düzenlemelere yönelik önerilerini iki ana başlıkta topladı. Buna göre 458 milyar lirası Gelir ve Kurumlar Vergisi düzenlemeleri, 181 milyar lirası da KDV, ÖTV ve harçlarla ilgili düzenlemeler olmak üzere önerilerin yıllık bütçeye etkisi 639 milyar lira olarak hesaplandı.

Asgari Kurumlar Vergisi, Küresel Asgari Kurumlar Vergisi kalemlerinden toplam 130 milyar lira beklenirken, serbest meslek, ticari ve zirai kazançlara yönelik Asgari Gelir Vergisi ile de 58.6 milyar lira bekleniyor.

Kira ödemelerinin bankaya yapılması ve bu ödemelerden doğrudan tevkifat yapılmasıyla yıllık 40 milyar liralık gelir bekleniyor. İştirak hissesi satış kazancı ile GYO’lara sağlanan istisnaların kaldırılmasının etkisi ise 40 milyar lira olarak hesaplanıyor.

KDV, ÖTV ve harçlarla ilgili düzenlemelerde ise yıllık 181 milyar lira bekleniyor. Bu kapsamda en yüklü gelir kalemi DİR kapsamında KDV muafiyetinin kaldırılmasıyla 65 milyar lira bekleniyor. Engelli araçlarındaki ÖTV istisnasının revize edilmesinden 24 milyar lira, yurt dışı çıkış harcının artırılmasından ise 181 milyar lira bekleniyor.