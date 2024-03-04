Papara, T-Bank'ı satın aldı

Fintech şirketlerinden Papara’nın sahibi Ahmet Karslı’nın banka satın alacağına ilişkin iddialar bir süredir konuşuluyordu. Papara'nın T-Bank'ı (Turkland Bank AŞ.) satın aldığı öğrenilirken, resmi açıklamanın birkaç saat içerisinde gelmesi bekleniyor.

Papara hakkında

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur. Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasındadır. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans alarak aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başlamıştır. 16 Mart 2021'den beri kartları BKM Express desteklemektedir. Papara Mastercard, Visa, Troy, Bankalararası Kart Merkezi üyesidir.

Yaklaşık 14 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Halihazırda mevcut olan özellikleri arasında yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma (Cashback), fatura ödeme, sigorta yapma, oyun ve dijital kod satışı, bağış yapma, İstanbulkart bakiye yükleme, Milli Piyango kupon kodu satışı vb. bulunmaktadır.

Kurucu Ahmed Faruk Karslı, yönetim kurulundaki görevini Nisan 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretmiştir.

T-Bank Hakkında

Banka, 1985 yılında Bank of Bahrain and Kuwait’in İstanbul Şubesi olarak kurulmuş, 1991 yılında Bahreyn ve Kuveyt Bankası A.Ş. unvanıyla bağımsız bir kurum olarak varlığını devam ettirmiştir. 1992 yılında ismi Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş. olarak değişmiş, 1997 yılında ise MNG Bank A.Ş. olmuştur.

Yapılan görüşmeler neticesinde 2006 yılında Arab Bank ve BankMed, MNG Bank A.Ş hisselerinin % 91’ini devralmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 29 Aralık 2006 tarihli kararıyla da satış işlemi onaylanmıştır. Ocak 2007 tarihi itibarıyla hisse devri tamamlanmış, Arab Bank hisselerin %50’sine ve BankMed ise hisselerin %41’ine sahip olmuştur. 3 Nisan 2007 tarihinde ise Banka’nın adı Turkland Bank A.Ş., kısaltılmış şekliyle T-Bank olarak değiştirilmiştir.

17 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul kararı ile T-Bank’ın sermayesinin 650 Milyon TL’den 1 Milyar TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. T-Bank’ın mevcut ortaklık yapısı şu şekilde olmuştur: BankMed %50, Arab Bank %50.

Arab Bank ve BankMed’in bireysel ve kurumsal bankacılık alanlarındaki köklü uzmanlığı ve 1930’lu yıllara uzanan gelişmiş bankacılık deneyimi, T-Bank’ın vizyonuna katkıda bulunmaktadır.

Ana hissedar bankaların oluşturduğu sinerji, T-Bank’ın çalışmalarına güç katmakta, aynı zamanda müşterilerin finansal partner olarak tercihlerinde büyük rol oynamaktadır. T-Bank, etkin varlık gösterdiği kurumsal ve ticari bankacılık alanlarındaki faaliyetlerine de yoğun bir şekilde devam etmektedir.