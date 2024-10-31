Para arzı artmaya devam etti: Yüksek faiz mevduatlara yöneltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı banka ve para istatistiklerini yayımladı.

Geniş para arzı M3 eylülde yıllık yüzde 42,3 büyürken, en dar tanımlı para arzı M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay yüzde 32,2 olarak gerçekleşirken eylülde artarak yüzde 37,3 oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Ağustos 2024'te yüzde 45,1 olurken, Eylül 2024'te yüzde 44,7 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Ağustos 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 40,7 artmışken, Eylül 2024'te ise yüzde 40,9 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir.

Eylül 2024'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık yüzde 42,3 oranındaki büyümede yüzde 24,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 13,1 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık yüzde 2,06 oranındaki büyümede ise yüzde 1,2 ile vadesiz mevduatlardaki artış etkili olmuştur.

Geniş para arzı M3, Eylül 2024'te bir önceki aya göre 364 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1, 207 Milyar TL artmış olup, bu artışta vadesiz TL mevduatlar etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; yüzde 34,6’sı özel sektörden, yüzde 9,2’si genel yönetimden, yüzde 1,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve yüzde 3,3’ü net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) yüzde 6,4 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."