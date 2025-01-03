Paralar hesaplara geçiyor! Bakan Yumaklı: Çiftçi destek ödemeleri bankaya aktarılacak

Paralar hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan çiftçi destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi.

Çiftçinin paraları hesaplara geçiyor

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı

"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."