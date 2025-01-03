  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Paralar hesaplara geçiyor! Bakan Yumaklı: Çiftçi destek ödemeleri bankaya aktarılacak
Takip Et

Paralar hesaplara geçiyor! Bakan Yumaklı: Çiftçi destek ödemeleri bankaya aktarılacak

Çiftçinin destek paraları hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ödemelerin banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, destek ödemesi kapsamında 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Paralar hesaplara geçiyor! Bakan Yumaklı: Çiftçi destek ödemeleri bankaya aktarılacak
Takip Et

Paralar hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan çiftçi destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi.

Çiftçinin paraları hesaplara geçiyor

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı 

"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

2025 yılı engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bakım yardımı, bedelli askerlik ücreti hesaplandı2025 yılı engelli maaşı, 65 yaş aylığı, kıdem tazminatı, bakım yardımı, bedelli askerlik ücreti hesaplandıEkonomi
HAK-İŞ’ten maaş zammı açıklaması: Toplu sözleşmeler gözden geçirilmeliHAK-İŞ’ten maaş zammı açıklaması: Toplu sözleşmeler gözden geçirilmeliEkonomi
Bir inekle başladılar, devlet desteğiyle çiftlik kurdular: Günlük 1 tonu aşkın süt üretiliyorBir inekle başladılar, devlet desteğiyle çiftlik kurdular: Günlük 1 tonu aşkın süt üretiliyorEkonomi

 

 

Ekonomi
Birleşik Kamu-İş’ten TÜİK'te eylem: Enflasyon memur, çalışan, emekli ve yoksulları ezdi
Birleşik Kamu-İş’ten TÜİK'te eylem: Enflasyon memur, çalışan, emekli ve yoksulları ezdi
HAK-İŞ’ten maaş zammı açıklaması: Toplu sözleşmeler gözden geçirilmeli
HAK-İŞ’ten maaş zammı açıklaması: Toplu sözleşmeler gözden geçirilmeli
Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası’ndan kamu mühendisleri ve teknik personelin maaşları için çağrı!
Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası’ndan kamu mühendisleri ve teknik personelin maaşları için çağrı!
DİSK'ten işçi, memur ve emekli maaş zamlarına tepki: TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı
DİSK'ten işçi, memur ve emekli maaş zamlarına tepki: TÜİK milyonların ekmeğiyle oynadı
Bir inekle başladılar, devlet desteğiyle çiftlik kurdular: Günlük 1 tonu aşkın süt üretiliyor
Bir inekle başladılar, devlet desteğiyle çiftlik kurdular: Günlük 1 tonu aşkın süt üretiliyor
Özel okullarda zam sınırı belli oldu! MEB fahiş ücretler için adım attı
Özel okullarda zam sınırı belli oldu!