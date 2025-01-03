Paralar hesaplara geçiyor! Bakan Yumaklı: Çiftçi destek ödemeleri bankaya aktarılacak
Çiftçinin destek paraları hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ödemelerin banka hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, destek ödemesi kapsamında 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını söyledi.
Paralar hesaplara geçiyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan çiftçi destek ödemeleri ile ilgili açıklama geldi.
Çiftçinin paraları hesaplara geçiyor
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı
"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 3, 2025
2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/5phQPkr04j