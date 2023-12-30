Pasaport, tapu ve yurtdışından getirilen cep telefonu harçlarına zam geldi

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararla birlikte yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro işlemleri, konsolosluk, pasaport, ikamet tezkeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize, gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma gibi işlemlerden 2024 yılında alınacak harç tutarları belirlenmiş oldu.

* İcraya başvurma harcı 427 lira,

* Maktu iflas harcı ise 704,50 lira oldu.

* Mahkemeye başvurma harcı 195,80 lira ile 3 bin 518 lira arasında,

* Tapu işlemlerinde de binde 11,38 ile binde 1593,9 arasında değişen harç oranları uygulanacak.

Pasaport ve vize harçları

Pasaport harçları;

* 6 aya kadar bin 639 lira

* 1 yıl için 2 bin 396 lira

* 2 yıl için 3 bin 912 lira

* 3 yıl için 5 bin 558 lira

* 3 yıldan fazla süreliler için ise 7 bin 833 lira olarak belirlendi.

Giriş vize harçları;

* Tek giriş için 5 bin 476 lira

* Müteaddit giriş için 18 bin 346 lira

Transit vize tutarları ise;

* Tek transit için 5 bin 437

* Çift transit için 10 bin 989 oldu.

Telefon getirmenin bedeli 2023 ocaktan bu yana 5 kat artmış oldu

Ticari mahiyette olmaksızın, kişilerin bireysel kullanım için yurt dışından getirdikleri telefonların kullanımı için alınan maktu harç tutarı 31 bin 692 lira oldu.

Böylece 2023 yılı başında 6 bin 91 lira olan bu harç, yeni yılla birlikte bir yılda yaklaşık 5 kat artmış oldu. Yıl ortasında bu bedel 20 bin TL'ye çıkarılmıştı.