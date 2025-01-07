Paylaşımlı daire talebinde artış yaşanıyor! Yüksek kiralar çalışanları zorluyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri” çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarını da durumunu ortaya koydu.

Birden fazla kişiden oluşan hanehalkı 870 bine yaklaştı

Nüfus istatistiklerine göre 2014’te 435 bin kişi bu tip bir hanede yaşarken 2023’te bu sayı 870 bine yaklaştı. “Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı “Aralarında eş, anne-çocuk veya baba-çocuk ilişkisi olmayan fertlerden oluşan hanehalkı” olarak tanımlanıyor. Bu artışın en önemli nedeni ise ortak dairelerin sayısındaki artış gösteriliyor.

Paylaşımlı ev çözüm olarak görülüyor

Öğrencilerin paylaşımlı bir evde yaşamasının yanında çalışanlar arasındaki artış da dikkat çekiyor. Birgün’ün haberine göre, yoksul hanelerin en büyük giderini teşkil eden kiranın özellikle büyük kentlerde karşılanamaz bir duruma gelişine karşı paylaşımlı ev bir çözüm olarak görülüyor.

Öğrencilerin dışında çalışanlar da tercih ediyor

Mühendis, psikolog, öğretmen ya da hekim, salonu, mutfağı, banyosu ortak bir dairede yaşamayı giderek artan oranda tercih ediyor.

İlanlarında paylaşımlı kiralık daire sayısında artış yaşanıyor

Emlak sitelerini paylaşımlı ev, daire odası, apart odası gibi barınma alanlarının kiralık ilanlarına sıkça rastlanıyor.

En ucuz kiralık daire 20 bin lira

Emlak danışmanı Dursun Gündüz, paylaşımlı evlere talebin son bir yılda artış gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Özellikle Bahçelievler, Avcılar, Bakırköy’de bu tür dairelere arz da var. Evi bir kişi kiralıyor. O kişi yanına bir başka kiracı alıyor. Ev ararken tanışıp ortak tutanlar da var. En ucuz daire 20 bin lira. Zaten buna yakın maaş alan kişinin evi tek başına tutması imkansız” dedi.

Çalışanlar da paylaşımlı evi tercih ediyor

Güven, özellikle aile şehir dışında olan ya da merkeze uzak oturan genç çalışanların bu yöntemi tercih ettiğini belirterek, “Paylaşımlı ev önceden öğrencilerin tercih ettiği bir şeydi. Ancak şimdi yabancı uyruklular, özellikle İranlılar, profesyonel meslek sahipleri, memurlar tercin ediyor. Bazen ben de şaşırıyorum bir memurun gelip tanımadığı bir kişinin yanına yerleşmek istemesine. Ama hepsinin ortak noktası ekonomik koşullar. Şu an paylaşımlı bir dairede bir odanın aylık kirası Kadıköy’de 12-15 bin TL arasında. Esenyurt’ta ise 3 bin TL’ye bulunabiliyor" dedi.