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TÜİK enflasyonu açıkladı: Ekim ayı kira zam oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Kira artış oranı da belli oldu. Ekim ayında kira zammı yapacaklar için ev ve işyerlerinde kira artış oranı ne kadar oldu?

Haber Merkezi
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TÜİK enflasyonu açıkladı: Ekim ayı kira zam oranı belli oldu
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Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Ekim 2024 tarihinde açıklanan Eylül 2024 enflasyon oranları belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre ekim ayı kira artış oranı da belli oldu. İşte TÜİK’in Ekim 2024 kira zammı hesaplama oranları ve örnek hesaplaması.

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Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği, "Ekim 2024 kira zammı ne kadar olacak?" sorusu yanıt buldu.

Ekim kira artış oranı TÜİK TÜFE’nin 12 aylık ortalamaları üzerinden belli oluyor. TÜİK'in eylül ayı enflasyon oranını yıllık yüzde 49,38 olurken, 12 aylık ortalama da yüzde 63,47 oranında oldu.

Temmuz ayında sona eren yüzde 25 zam sınırından sonra iş yeri ve konut kira hesaplamaları şu şekilde:

Kira bedeli: 10 bin TL

Kira zam oranı: Yüzde 63,47

Kira zam bedeli: 6 bin 347 TL

Zamlı kira bedeli: 16 bin 347 TL.

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