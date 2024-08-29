Pazarcı 'yemeklik' adı altında gramla satış yapmaya başladı

Eskişehir'de vatandaşın kiloyla alamayacağı ürünleri esnaf dilimle ya da gramla satmaya başladı.

Tezgaha dizdiği bamyaya kilo fiyat yazmayan esnaf gramla satışa başladı. 200 gram bamyayı 'bir yemeklik' etiketiyle 30 liraya satan esnaf, 335 gramı ise 'tam yemeklik' etiketiyle 50 liraya tezgaha koydu.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Çakırözer, partisinin mahalle temsilcileri ile mahallede kurulan semt pazarında pazarcı esnafı ile alışverişe çıkan vatandaşları dinledi.

Çakırözer'e dert yanan bir esnaf şunları söyledi:

"Etikete kilogram fiyatını yazdığında müşteri kaçıyor. Bamyaya kilogram fiyatı 100 lira, 150 lira yazdığında müşteri kaçıyor. Biz de ‘bir yemeklik (200 gram), tam yemeklik (335 gram)’ etiketlerini koyduk. Bir yemeklik bir kişilik 30 lira, tam yemeklik 2-3 kişilik 50 lira. Karpuzun en bol olduğu ağustos ayında hala dilimle karpuz satıyoruz. Vatandaş onun da pazarlığını yapıyor. Çünkü vatandaşın alım gücü sıfır. Pazarda durum maalesef içler acısı."