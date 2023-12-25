Perakende sektöründe satışlar, kampanyalara rağmen geriledi

Birleşmiş Markalar Derneğinden (BMD) yapılan açıklamaya göre, derneğin, üyeleri arasında yaptığı kasım ayı anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre, organize perakendede "cazip indirim" kampanyalarına rağmen talep, kasımda da beklentilerin altında kaldı. Talepte eylülden itibaren başlayan yavaşlama, kasımda da devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BMD Başkanı Öncel, birçok marka için kasımda satışların beklentilerin altında kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"2023'ün genelinde 2022'ye göre adet satışlarında artış var. Cirolardaki fiyat kaynaklı artışlar ise baz etkisinden dolayı eylülden bu yana azalıyor. Adet satışlarında eylül ve ekimdeki ciddi düşüşün ardından indirim kampanyaları ile geçen kasım ayından umutluyduk. Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Kasımda üyelerimizin yüzde 61'inin adet satışları artarken, yüzde 39'unun geriledi. Ankete katılan üyelerimizin yüzde 12'sinin adet satışlarında yüzde 40'ın üzerinde artış var. Ancak birbirinden cazip indirimlerin yapıldığı bir ayda markalarımızın yüzde 39'unun satışlarında görülen düşüş talepteki daralmayı işaret ediyor.

Öte yandan kasım, sezonun da etkisiyle yabancıya satışın ciddi oranda düştüğü bir ay oldu. Kasımda üyelerimizin yüzde 41'inin yabancıya adet satışları artarken, yüzde 59'unun azaldı. Gıda dışındaki perakendede talep, beklentilerin altında kalmakla birlikte markalarımız indirim kampanyaları ile kasım ayında enflasyonla mücadeleye önemli bir katkı sundu. Geçen ay TÜFE yüzde 3,28 artarken giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,31 geriledi. Pek çok firmamız farklı oranlarda da olsa indirimlere devam ediyor. Dolayısıyla aralık ayında da özellikle giyim ve ayakkabı grubunda fiyatların gerileyeceğini ya da çok sınırlı bir artış olacağını söyleyebiliriz."

"AVM'de ortak alan ve enerji giderleri konusunda 'şeffaf olmayan' uygulamalar hala sürüyor"

Organize perakendenin güncel konularına da değinen Öncel, fahiş kira artışı ve yasal düzenlemelere rağmen bir türlü "şeffaflığın" sağlanamadığı genel giderlerin öncelikli iki sorun olduğunu bildirdi.

BMD üyelerinin yüzde 87'sinin fahiş kira artışı taleplerinden şikayetçi olduğuna dikkati çeken Öncel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Organize perakende sektörü için kira en önemli maliyet kalemini oluşturuyor. 10. uzama yılını dolduran kontratlarda 6-7 kata varan kira artışı talepleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa enflasyonla topyekun mücadele için öncelikle kira dahil tüm maliyetlerdeki artışı dizginlemeliyiz. Piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen kira artış taleplerinin devam etmesi durumunda yılbaşından sonra verimsiz mağazaların kapatılması gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Diğer taraftan yasal düzenleme yapılmasına rağmen pek çok AVM'de ortak alan ve enerji giderleri konusunda 'şeffaf olmayan' uygulamalar hala devam ediyor. AVM yönetimlerinden sağlıklı genel gider dökümü alamayan üyelerimizden her ay çok sayıda şikayet geliyor."

Öncel, 2024'te organize perakendenin performansında kira ve personel giderleri gibi maliyet artışlarıyla tüketicilerin alım gücünün ve turist alışverişinin belirleyici olacağına da dikkati çekti.