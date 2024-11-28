Piyasada sahte 50 ve 100 dolar paniği: Kapalıçarşı'da broşürlerle uyarı

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar krizi yaşanıyor. Para sayma makinesinden geçen ve orijinaliyle birebir olan sahte dolarlar piyasayı karıştırdı.

Kapalıçarşı'da uyarı broşürleri asıldı

Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

100 ve 50 dolar görsellerinin kullanıldığı afişte "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır" ifadesi yazıldı. Kapalıçarşı'daki döviz büroları alımı durdurdu.

Bankalardan şubelere 'almayın' maili

Bankalardan da benzer bir hamle geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bir süredir sahte dolar konusunda şubelere uyarıda bulunan bankalar, alım için insiyatifi çalışanlara bırakmıştı. Ancak panik büyüyünce şubelere mail gönderildi, 50 dolar ve eski basım 100 dolar alımı geçici olarak durduruldu.

Para sayma makineleri güncelleniyor

Sahte dolarların para saymasından geçtiği belirtiliyor. Bunun üzerine makinelerde güncelleme yapılmaya başlandı. Makinelerdeki güncellemenin ardından alım-satım kararı tekrar değerlendirilecek.

Esnaf dertli: Sahte dolarların miktarı henüz belli değil

Kapalıçarşı esnaflarından Reşat Yılmaz, yetkilerden açıklama beklediklerini söyledi. Yılmaz, "Dolarla ilgili sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Daha çok beyaz dediğimiz dolarda sıkıntı var. Başını da 50 dolar çekiyor. Böyle bir durum çıkınca gerçek 50 doların da alım satımında sıkıntı oluşturuyor. Çünkü sahte dolarların miktarı henüz belli değil" dedi.

"Sahte dolarların toplanması lazım"

Yılmaz, 40 yıldır esnaf olmasına rağmen kendisinin de sahte doları ayırt etmekte zorlandığını dile getirerek, "Bu sahte dolarların toplanması lazım. Bu da 2 haftayı bulur. Vatandaş da panik yapmasın. Taşlar yerine oturacaktır. Makinelerden de geçiyor. Makineler güncellenince sıkıntı çözülür" ifadesini kullandı.