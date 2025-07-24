Piyasalar gümüşte 4x4 modunu açtı

EVRİM KÜÇÜK

Değerli metallerin yıl ortasında yeniden güç kazanmasıyla, gümüş fiyatları çarşamba günü 39 doların üzerinde tutunarak 2011’den bu yana en yüksek seviyelerine yaklaştı. ABD Doları Endeksi’nin 98,60 seviyesindeki ortalamanın altına sarkması, 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 4,37’ye gerilemesi ve Fed’in faiz politikalarına dair belirsizlik, gümüşün güçlü teknik yapısını destekliyor.

Ticaret savaşlarının etkisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya’dan ithalata yüzde 15 gümrük vergisi uygulayacağını açıklaması, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faizleri yüksek tutmakla eleştirilmesi ve Powell’ın görev sürecine dair belirsizlikler, piyasalarda politika oynaklığını artırdı. Fed üyesi Waller ve Bowman’ın “hemen faiz indirimi” çağrısı da güvercin senaryoların güçlenmesine neden oldu. Bu karışık tablo, getirisi düşük olan tahvillerden çıkışa neden olurken, hem sanayi hem de güvenli liman talebiyle desteklenen gümüşe olan ilgiyi artırıyor. FXEmpire’da yer alan analizda gümüşün 39,13 dolar direncini kırmasıyla 44 dolarlı hedefin önüne çıkan teknik engelin kalmadığı vurgulanıyor.

Altından gelen destek

Altın fiyatlarının 3.451 dolara kadar yükseldiği bir ortamda, gümüş teknik olarak “arkadan gelen” ancak daha hızlı çıkışlar sergileyebilen bir metal olarak öne çıkıyor. Altın dün 3.420 dolar bandına geri çekilse de, yıllık yüzde 30'u aşan getirisiyle gücünü koruyor. Altındaki yükseliş, beyaz metali de yukarı çekiyor. Özellikle 37.50-37.64 dolar bandındaki destek seviyeleri korundukça, “düşüşte al” stratejileri gücünü koruyor.

Dikkatler gelecek hafta yapılacak Fed toplantısına çevrildi; faiz oranlarının sabit kalması bekleniyor ve piyasalar Ekim ayında olası indirimlere hazırlanıyor.

Yıl sonu tahminleri ne söylüyor?

Gümüş, son haftalardaki sıçramanın ardından yılsonu için de dikkat çekici beklentiler oluşturuyor. Tahmin aralığı 31,5 ila 42 dolar arasında değişiyor. Yatırım bankalarının Temmuz 2025 itibariyle güncelledikleri tahminler şöyle:

■ Citigroup; 42 $

■ JP Morgan: 39,3 $

■ Westbankc Banking: 39,9 $

■ MPS Capital Services: 38 $

■ Commerzbank: 37 $

■ Standard Chartered: 37 $

■ Peel Hunt LLP: 35 $

■ Market Risk Advisory Co.: 34,8 $

■ Panmure Liberium: 33,5 $

■ ING Groep NV: 31,5 $

Platin, yeni şampiyon!

Platin, 2025 yazında değerli metaller rallisinde adını en güçlü yazdıran oyunculardan biri oldu. Son bir ayda yüzde 12,33 artışla 1.468 dolar/ons seviyesine yükselen platin, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 63 değer kazandı. Analistler, bu yükselişin sadece yatırımcı ilgisinden değil, güçlü temel dinamiklerden beslendiğine dikkat çekiyor. Otomotiv sektöründe emisyon azaltımı için kullanılan katalizörlerde platine olan talep sürerken, hidrojen ekonomisinin ivmelenmesi de gelecekteki stratejik önemini artırıyor.

1.600 doları test edebilir

Platin ayrıca, gümüş gibi hem sanayi metali hem de değer saklama aracı olarak öne çıkıyor. Arzda yapısal sıkıntılar yaşanırken, yatırım fonlarına yeniden girişlerin başlaması, platin fi yatlarını destekleyen diğer faktörler arasında. Uzmanlar, 2025’in ikinci yarısında platinin ons fi yatının 1.600 doları test edebileceğini belirtiyor.