Sango Türkiye, belediyeler ve STK’larla orman kurmak istiyor

LEVENT AKBAY

Sango Türkiye, Gebze’de bir kent ormanı kurmak için STK’lar, belediyeler ve halkla işbirliği yapmanın yolunu arıyor. Karbondioksitin etkilerini azaltmak, insanların doğaya zarar vermeden doğada yaşaması için Japonya ve 8 ülkede faaliyet gösteren fabrikalarının çevresinde kurduğu “Sango ormanları”nı Türkiye’ye taşımak istiyor. Şirket Türkiye ayağında Gebze’deki fabrika arazisine ağaç dikecek yer kalmayınca, topluma katkı sağlanması ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla kent ormanı kurmak için yer arayışı başlattı. Ağaç dikmek için bölgedeki Denso ve Toyotetsu gibi Japon fabrikaları ve OSB yönetimi ile iş birliği yapan Sango, şimdi de kent ormanları kurmak için sivil toplum örgütleri ve belediyelerle anlaşmaya çalışıyor.

TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas OSB’de 2002’den bu yana faaliyet gösteren yüzde 100 Japon sermayeli Sango Otomotiv AŞ, 18 bin metrekarelik kapalı, 39 bin metrekare açık alan üzerindeki fabrikasının sahasında 2012’den başlayarak 15 binden fazla yerel ağaç fidanı dikerek bölgeyi ormana dönüştürdü.

“Çevre bizim önceliğimiz”

Çevre ve dijitalleşmede çıtayı yükselten Sango’nun faaliyetlerini ve yeni dönem hedeflerini anlatan Sango Türkiye Başkanı Tomohiro Ichikawa, “450’den fazla çalışanımızla Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ağırlıklı hedefimiz Avrupa. 60 milyon Euro ciromuz, 20 milyon Euro ihracatımız var. Ürünlerimiz arasında araç egzoz emisyonlarını arındıran ve ses kontrolü sağlayan egzoz sistemleri yer alıyor. Bugün, birçok iş ortağımız ve müşterimizin desteğiyle Sango, dünya genelinde 8 ülkede 10 fabrikada ve Japonya’daki tesislerinde üretim yapıyor. Çevre tüm dünyadaki tesislerimizde bizim ilk önceliğimiz” dedi.

“Sloganımız: Temiz hava ve daha fazlası”

Sango’nun ilk ormanını yeşil dönüşümün gündemde olmadığı 2006’da oluşturduğunu, 2040’lar için grup sloganlarının, “Temiz hava ve daha fazlası” olduğunu anlatan Tomohiro Ichikawa, “Bu şekilde mümkün olan en iyi çevre ve insan odaklı yönetimi göstermek için çaba gösteriyoruz” dedi.

“Çevre konusundaki politika ve uygulamalarımız Kocaeli Sanayi Odası Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülü’ne layık görüldü. Çevre her zaman önceliğimiz olacak, bir yandan karbon salımını azaltmak için uygulamalar geliştirirken diğer yandan diktiğimiz ağaçlarla karbonla mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuşan Tomohiro Ichikawa şöyle devam etti: “Ana ürünlerimiz; paslanmaz egzoz sistemleri, kapı takviye barı (dıb), ön konsol destek paneli (ıpr), manifold, destek vb. kaynaklı parçalardır. Fabrikamızda kaynaklı parçalar dışında paslanır-paslanmaz kalitede yüksek frekanslı kaynak yöntemi ile dikişli boru üretimi yapılıyor. Özel prosesler için de pres üretimi yapılmaktadır. İnsan- ürün-çevre felsefemize bağlı; insan yetiştirme, yüksek teknolojide robotlar ve otomasyonla üretim ile çevreye duyarlılık öncelikli ilkelerimiz. Bu ilkelerin uyumu ile firmamızda 450’den fazla kişi çalışıyor. İnsanları, nesneleri ve çevreyi birbirine bağlayan bir üretim faaliyeti içindeyiz.”

“Orman projesi, Yokohama Üniversitesi’nde geliştirildi”

Doğal orman oluşturmadaki amaçlarını, “Çevre yönetim sistemi kapsamında, üretimden kaynaklı atıklarımızın çevreye zararlı etkilerine karşı, bu zararları yok eden tamamen doğal yetişen türlerden ormanları geliştirmek” diye açıklayan Tomohiro Ichikawa, şunları söyledi: “Proje, Yokohama Üniversitesi Proseförü büyük botanikçi Akira Miyawaki önderliğinde onun geliştirdiği yöntemle yapılıyor. Yöntem ormanın oluşturulacağı bölgede yetişen ve doğal türlerden oluşan fidanların çok sık olarak dikilmesini içeriyor. Normal koşullarda çok daha uzun zaman gerektirmesine karşın, bu yöntemle orman 20-30 senede oluşuyor. En küçük alanlarda bile ‘kent ormanları’ kurulabilir. Biz de kendi yetiştirdiğimiz tohum ve fidanları kullandık. Fabrikamızın olduğu bölgede 2012’den başlayarak Akdeniz’e özgü; kocayemiş, armut, çitlenbik, Karadeniz defnesi, erguvan, kermes meşesi, Türk meşesi, beyaz çiçekli geyik dikeni türleri ektik.”

“Çin’e yapılan damping soruşturmasını izliyoruz”

Türkiye’deki faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Tomohiro Ichikawa, “Metal işleme teknolojisini geniş bir yelpazede aktif olarak uyguluyoruz. Çağdaş ihtiyaçlara cevap verebilmek için, boru işleme, tel işleme, çubuk malzeme işleme, paslanmaz çelik sac işleme ve yeni birleştirme yöntemleri de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda pratik kullanım için yeni ve özel teknolojiler geliştiriyoruz. İç piyasada yassı metal fi yatları ile doğal olarak ilgiliyiz. Çin’e yönelik damping soruşturmasını da izliyoruz. Bu arada içerde üretilen yassı metal fi yatlarıyla yeni siparişler almanın zor olduğunu söylemek isterim” dedi.

“Çinli yatırımcıların tedarikçisi olmak kolay olmayacak”

■ Türkiye’de üretime geçecek Çinli otomotiv kuruluşlarına tedarikçi olmayı istediklerini ifade eden Tomohiro Ichikawa, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bunu isteriz. Ancak büyük bir küresel bir rekabet yaşandığı da ortada. Bizim Çin’de de fabrikalarımız var. Orada yapılan otomotiv üretiminin tedarikçisi olamıyoruz. Bu durumda burada üretim yapacak Çin firmalarının tedarikçisi olmak da kolay olmayacaktır. Otomotiv teknolojisindeki gelişmeleri izliyoruz. Yeni nesil elektrikli araçlarda bizim üretim ve satışlarımızdan yüzde 40’larda pay alan egzoz olmayacak. Böyle bir durumu içeren geleceğe uyum sağlamaya yönelik her türlü araştırma ve değerlendirmeler yapılıyor. Kuşkusuz yeni döneme uyum sağlayacağız.”

Dünyada 326 bin ağaç dikildi

■ Çin, Türkiye, Tayland, ABD, Endonezya, Kanada, Meksika, Hindistan’ta toplam 10 ve Japonya’da 7 fabrikası bulunan Sango’nun, tüm fabrikalarında bugüne kadar 326 bin 175 ağaç diktiği belirtildi. Bundan sonraki hedefin ise 350 bin olduğu dile getirildi.