Polis memurlarına müjde! İkinci emeklilik kapısı açılıyor

Dahiliye Memurları Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi, dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu düzenlemede, cezasızlık algısının sona ermesi hedeflenirken polis memurlarını yakından ilgilendiren bir madde de bulunuyor. CNN Türk’te yer alan habere göre, askerlerin yardımlaşma ve emeklilik fonu OYAK model alınarak polis teşkilatına da ikinci bir emeklilik maaşı imkanı tanınacak.

Teklifte neler var?

1- Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımlarının yanı sıra ikinci bir emeklilik maaşı imkânı.

2- Emeklilik sonrası katılım kar payı adı altında olacak.

3- Polis bakım ve yardım sandığı üyelerini kapsayacak.

4- 28 Aralık 2018'den önce göreve başlayıp göreve devam eden yararlanacak.

Buna göre, polis bakım ve yardım sandığı üyeleri, emniyet teşkilatı mensupları ile üyelikleri devam ederken emekli olup katılım payını sandıkta bırakanlardan oluşacak. 28 Aralık 2018’den önce emniyet teşkilatı kadrosunda göreve başlayanlardan teşkilâttaki görevi sürenler de sandığa üye olabilecek.

Üyelere ve ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik-maluliyet-ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı-kar payı ve ölüm yardımı yapılacak. Teklifte özel güvenliklere ilişkin de düzenlemeler yer aldı.