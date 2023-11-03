Powell, altın ürkütecek kadar şahin değil!

EVRİM KÜÇÜK

ABD Merkez Bankası (Fed) parasal sıkılaştırma eğilimini sürdürüyor; ancak şahin duruş altın piyasasını eskisi kadar endişelendirmiyor ve ons altın 2.000 doların altında yüksek seviyelerini koruyor.

Fed, Çarşamba günü yaptığı para politikası toplantısının ardından faiz oranlarını yüzde 5.5 seviyesinde bırakmasına rağmen Başkan Jerome Powell, yeni faiz artışlarına açık kapı bıraktı.

Powell’ın Fed’in sıkılaştırma eğilimini teyit etmesi, altın fiyatlarının kısa süreliğine beş günün en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu; ancak değerli metal hızlı bir şekilde toparlandı ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine geri gelerek 1.986 dolara kadar çıktı.

Wall Street yeni faiz artışlarına inanmıyor

OANDA’nın kıdemli piyasa analisti Edward Moya, Fed’in şahin tavrını sürdürdüğünü ancak piyasaları korkutacak kadar şahin olmadığını söylüyor. Uzman, “Fed önümüzdeki aylarda faiz artırımı ihtimalini göz ardı etmedi, ancak takas sözleşmeleri yatırımcıların ikna olmadığını gösterdi. Fed şahin bir tutum sergilemeye çalıştı ancak Wall Street bu döngüde ilave sıkılaştırmanın olacağına inanmıyor” diyor.

Yaklaşan ABD seçimleri de risk yaratacak

State Street’ten George Milling- Stanley de jeopolitik belirsizlik ve Fed’in ‘uzun süre daha yüksek’ yaklaşımı yüksek altın fiyatlarını destekleyeceğini savunuyor. Daha uzun süre yüksek faiz oranlarının hisse senedi piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini ve altına cazip kılacağını düşünen analiste göre yaklaşan ABD seçimleri bir diğer risk. Uzman şöyle diyor: “Gelecek yıl ABD’de başkanlık seçimleri gelecek yıl var ve işler çirkinleşmeye yatkın. Bu, dünyadaki jeopolitik gerilimin seviyesini artıracak. Baktığınız her yerde çok fazla endişe var ve bunun yakın zamanda ortadan kalkacağını düşünmüyorum. Bu altın için pozitif”

Capital Economics’in analistlerinden Andrew Hunter, Powell’ın son yorumlarını biraz güvercin olarak nitelendiriyor. Uzmana göre Fed, faiz oranlarını değiştirmeden bırakarak ‘bekle ve gör’ modunda kaldığını gösterdi.

“2100 dolar yoluna girdi’ iddiası

Finans şirketi AG Thorson, altında önemli bir aşamaya gelindiğini söylüyor. Şirketin analizinde, “Geri çekilip altın grafi ğine baktığınızda güçlü bir yükseliş kurgusu görüyoruz. Düşüş eğilimi tamamlanıyor, önümüzdeki aylarda yukarı yönlü bir kırılma bekliyoruz. 2.100 doların üzerindeki bir yükseliş yaşanabilir. Bu da 2024’te güçlü bir yükselişi tetikleyebilir” deniliyor.

Commerzbank da 2024 sonu altın fiyatı için tahminini 2.100 dolar/ons olarak belirledi.

TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek benzer bir yorum yapıyor. Melek, “Merkez bankaları tarafından yapılan sürekli ve sağlam altın alımları, son düşüş trendi sırasında altın fiyatları için sağlam bir zemin sağladı. Bu alımlar, değerli metali yeni yılda tüm zamanların en yüksek seviyeleri 2.100 dolara taşıyan temel itici güç olacak” değerlendirmesi yapıyor.