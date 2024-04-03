Powell: Faiz indirimi için verileri bekleyecek zamanımız var

Powell Stanford Üniversitesi’de yaptığı konuşmada faiz indirimi öncesi enflasyonun gidişatını görmek için zaman olduğunu belirtti.

Powell, son enflasyon verilerinin bir sıçramadan daha fazla olduğunu söylemek için erken olduğunu ve genel görünümü önemli ölçüde değiştirmediğini, büyümenin güçlü seyrettiğini, işgücü piyasasının güçlü olduğunu ifade etti.

Powell tüm bunlara rağmen enflasyonun ancak dengelendiğini ve engebeli yola rağmen hedefe doğru ilerlediğini belirtti.

Powell “Yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir biçimde indiğine emin olana kadar faiz indiriminin uygun olmasını beklemeyiz. Fed’in kararlarına yön vermek için verileri beklemeye zamanı var” değerlendirmesini yaptı.

Fed Başkanı, ekonomi beklendiği yönde ilerlerse bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Jerome Powell enflasyonu düşürme işlerinin henüz bitmediğinin altını çizdi.

Fed geçen ayki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmemiş, bu yıl için 3 faiz indirimi beklentisini korumuştu.