Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon beklentisini açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, mart ve nisan ayı enflasyon beklentisini açıkladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da yaptığı son konuşmasında, "Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı" demişti.

Kara da yaptığı hesaplamada, mart ve nisan ayı aylık enflasyonlarının toplamda yüzde 6’yı aşabileceğini söyledi. Ayrıca yıl sonu enflasyonda hedefin tutması için kalan 8 ayda aylık enflasyon ortalamasının yüzde 1 olması gerektiğini belirtti.

İşte Kara’nın o paylaşımı:

“Mart-Nisan iki aylık toplam enflasyonu %6’nın üzerinde gelebilir. Bu durumda yıl sonu %24 hedefine ulaşmak için aylık enflasyonun kalan 8 ayda ortalama %1 olması gerekiyor.”

Mart-Nisan iki aylık toplam enflasyonu %6’nın üzerinde gelebilir. Bu durumda yıl sonu %24 hedefine ulaşmak için aylık enflasyonun kalan 8 ayda ortalama %1 olması gerekiyor. pic.twitter.com/IjoQFRm7iM — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 27, 2025

Merkez Bankası, 2025 yılı ilk Enflasyon Raporu toplantısında yıl sonun enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelleyerek yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı.