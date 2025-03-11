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Prof. Dr. Hakan Kara, faiz indirimi için yapılması gerekeni anlattı

Prof. Dr. Hakan Kara, sanayi üretim ile perakende satış verilerini karşılaştırdığı grafikte ekonomide neler yapılması gerektiğini anlattı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi için alan açılması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara, faiz indirimi için yapılması gerekeni anlattı
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sanayi üretimi verileri ile perakende satış tüketim verilerini karşılaştırdı.

Kara, paylaşımında “Sanayi üretimi başını kaldırmakta güçlük çekiyor” derken, bu tablonun düzelmesi için yapılması gerekenin “verimsiz kamu harcamalarının kısılması” olduğunu belirtti. Ayrıca ekonomi programına olan güvenin artması için kurumsal düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan Kara, Merkez Bankası’nın faiz indirimi için alan açılması gerektiğini de belirtti.

Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Tüketim artmaya devam ederken sanayi üretimi başını kaldırmakta güçlük çekiyor. Bu tablonun düzelmesi için verimsiz kamu harcamalarının kısılması, programa güveni artıracak kurumsal düzenlemeler yapılması ve Merkez Bankasına faiz indirimi için daha fazla alan açılması gerekiyor.”

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