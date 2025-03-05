Hakan Kara'dan faiz uyarısı: Beklentileri bozar ve döviz rezervi kaybına neden olur

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında kalırken, yıllık enflasyon yüzde 39,05'e gerileyerek 20 ay sonra ilk kez yüzde 40’ın altına indi.

Enflasyon verilerinin ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yılın ikinci faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak.

Ekonomistler, enflasyon verilerinin ardından TCMB’nin elinin rahatladığını ve politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 42,5’e çekmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 30 seviyesinde şekillenirken, üst üste üçüncü faiz indirimi ihtimali de gündemde.

Yarınki TCMB toplantısı için gönlümden geçen 200 baz puan, tahminim ise 250 baz puan indirim.



250’den fazla olur mu?

Böyle bir karar beklentileri bozar ve döviz rezervi kaybına neden olur bu nedenle yapılma olasılığı çok düşük. — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 5, 2025

Kara: Gönlümden geçen 200, tahminim ise 250 baz puan indirim

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yılın ikinci faiz kararıyla ilgili "gönlümden geçen 200 baz puan, tahminim ise 250 baz puan indirim. 250’den fazla olur mu? Böyle bir karar beklentileri bozar ve döviz rezervi kaybına neden olur bu nedenle yapılma olasılığı çok düşük." öngörüsünde bulundu.

Merkez Bankası'nın 250 baz puanın üzerinde faiz indirimi yapmasını bekleyenlere Kara, grafikle yanıt verdi. Merkez Bankası rezervlerinin Ocak ve Şubat ayında gerilediğine dikkat çeken Kara "Bilmem anlatabildim mi?" dedi.