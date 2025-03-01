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Prof. Dr. Hakan Kara: Zayıflayalım derken yağ değil kas yaktık

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ekonominin yavaşlamasına yönelik yaptığı benzetmeyle dikkat çekti.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: Zayıflayalım derken yağ değil kas yaktık
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve TCMB’nin eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ekonomide parasal sıkılaşma ile istenen yavaşlamanın yanlış alanda olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kara, Türkiye’nin 2024 yılına yönelik GSYH verilerine yönelik değerlendirme yaptı.

Kara, değerlendirmesinde, “ekonomi doğru yerden yavaşlamadı” derken, sağlık ile ilgili benzetmesi de dikkat çekti. Sanayi üretimindeki yavaşlamanın istenen alan olmadığını vurgulayan grafikle birlikte işte Kara’nın X platformundaki paylaşımı:

“2024 yılının genelinde ekonomi yavaşladı fakat doğru yerden yavaşlamadı. Zayıflayalım derken yağ değil kas yaktık.”

"İnşaat sektörü sanayinin 18,6 katı pastadan pay aldı"

Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Evren Bolgün de Kara'nın paylaşımına şu yorumu yaptı: 

"Vücutta 1 kg kas kütlesi, 4 kg yağ kütlesini yakabilirken (ki sağlıklı olan şeklidir), ekonomide beton ve çimento üzerinden inşaat sektörü sanayinin 18,6 katı pastadan pay aldı. Dengesizliklere devam ediyoruz."

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