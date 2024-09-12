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Prof. Dr. Hakan Kara’dan ekonomide “iyi haber”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ekonomiye yönelik dış açık üzerinden iyi haber verdi.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara’dan ekonomide “iyi haber”
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Merkez Bankası eski Başekonomisti, Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Hep kötü haber veriyorsunuz diyenler oluyor. İşte size iyi haber” diyerek, ekonomik verilere yönelik dış açık değerlendirmesi yaptı.

Kara, ödemeler dengesinde yıllıklandırılmış açığın 16 milyar dolara gerilediğini belirtti.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

“Hep kötü haber veriyorsunuz diyenler oluyor. İşte size iyi haber:

Yılın ilk 7 ayında dış açık belirgin düşerek 16 milyar dolar oldu. Kalan 5 ay toplamında muhtemelen sıfır civarında olacak.”

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