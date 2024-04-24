Prof. Dr. Hakan Kara'dan faiz kararı öncesi dikkat çeken tavsiye: Merkez Bankası bana göre...

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, resmi X hesabı üzerinden yarın 14.00'de açıklanacak faiz kararına yönelik açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karara dönük artış tavsiyesinde bulunan Kara, "Bana göre yarın TCMB 500 baz puan artırıp banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hakan Kaya'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Bana göre yarın TCMB 500 baz puan artırıp banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalıdır. Bu yapılabilirse mevduat ve kredi yapısı daha adaletli hale gelecek, döviz kuru piyasası ve bütün sistem rahatlayacaktır — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) April 24, 2024

* Bana göre yarın TCMB 500 baz puan artırıp banka ve şirketler üzerindeki karmaşık düzenlemeleri kaldırmalı ve döviz kurunu daha fazla dalgalanmaya bırakmalıdır. Bu yapılabilirse mevduat ve kredi yapısı daha adaletli hale gelecek, döviz kuru piyasası ve bütün sistem rahatlayacaktır.