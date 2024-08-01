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Prof. Dr. Hakan Kara’dan stagflasyon uyarısı: Vatandaş için zor geçecek

Doğal gaz zammı sonrasında enflasyona etkisini hesaplayan Prof. Dr. Hakan Kara, yılın 3. çeyreğinde stagflasyonun yaşanacağı uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara’dan stagflasyon uyarısı: Vatandaş için zor geçecek
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Konutlarda kullanılan doğal gaz fiyatlarına yüzde 38 zam geldi.

Zammın enflasyona etkisinin yaklaşık 1 puan olacağı hesaplanırken, Prof. Dr. Ali Hakan Kara ekonomide 3.çeyrekte görülecek stagflasyona dikkat çekti.

Doğal gaza yüzde 38 zam geldiDoğal gaza yüzde 38 zam geldiEkonomi

 Kara, sosyal medya paylaşımında, “vatandaş için zor geçecek” diyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son dönemde enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine rağmen ücret artışlarının sınırlı yapılması ve elektrik-doğalgaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacak. Yılın kalanı vatandaş için zor geçecek.”

Enflasyon hedefinin tutması zor!

Kara, doğalgaz zammı duyurusuyla da enflasyonda hedefin tutmasının zorlaştığını belirterek, şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Yıl sonu resmi enflasyon hedef/tahmini %38 olduğundan elektrik ve doğalgaza yapılan zam %38 ile sınırlı tutuldu. Fakat bu zamlar yapıldığı için enflasyonun yıl sonunda %38'e düşme olasılığı sıfırlandı.”

"Sosyal yönden, büyük sıkıntı!”

TEPAV Makroekonomik Çalışmalar Direktörü Dr. Ali Çufadar da aynı şekilde, doğalgazdaki zammın vatandaşın yaşayacağı zorlukları artıracağını belirtti:

“Elektrikten, sonra şimdi de doğalgaza mı yaklaşık %40 zam gelmiş? Eyvah-eyvah; bizim %40 altı enflasyon ve kahveler gittikçe tehlikeye giriyor. Sıkıntı; emekli-asgari ücretli-dar gelirlide! Cüzdanları iyice aşındıracak; talep daha da düşecek. Sosyal yönden; büyük sıkıntı!”

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, bir ekonomide stagnasyon (durgunluk) ile enflasyonun aynı anda görüldüğü bir durum olurken, işsizliğin artarak fiyatların da yükseldiği bir süreci ifade eder. Stagflasyon, ekonomide büyümeyi engellerken, vatandaşın da alım gücünü düşürür.

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