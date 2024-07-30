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Prof. Dr. Hakan Kara: Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor

Türk-İş’in açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri, temmuz ayında da yükselişini sürdürürken, asgari ücretin açlık sınırıyla farkının açılmasına Prof. Dr. Fatih Özatay ve Prof. Dr. Ali Hakan Kara yorum yaptı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara: Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor
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Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı.

Türk-İş temmuz ayı açlık sınırını açıkladıTürk-İş temmuz ayı açlık sınırını açıkladıEkonomi

Açlık sınırı ile asgari ücretin arasındaki fark açıldı

17 bin 2 TL olan asgari ücret ile 19 bin 234 TL olan açlık sınırının arasındaki fark 2 bin liranın üzerine çıktı.

Temmuz ayında beklenen ara zammın yapılmamasıyla çalışanların da enflasyon karşısındaki erimesi dikkat çekti.

Prof. Dr. Fatih Özatay, sosyal medya hesabından açlık sınırı ve asgari ücret farkına yaptığı yorumda, “Asgari ücret temmuzda açlık sınırından %11.6 daha düşük. Çalışanların çoğunu açlık sınırının çok altındaki bir asgari ücrete mahkûm eden bir ekonomi programı ne kabul edilebilir ne sürdürülebilir...” dedi.

Çalışanlar enflasyona eziliyor

Prof. Dr. Ali Hakan Kara da X platformundan paylaştığı grafikle birlikte, “Son dönemde fiyat artışlarındaki yavaşlamaya rağmen çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor” dedi.

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