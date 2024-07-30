Prof. Dr. Hakan Kara: Çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor

Türk-İş, temmuz ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı.

Açlık sınırı ile asgari ücretin arasındaki fark açıldı

17 bin 2 TL olan asgari ücret ile 19 bin 234 TL olan açlık sınırının arasındaki fark 2 bin liranın üzerine çıktı.

Temmuz ayında beklenen ara zammın yapılmamasıyla çalışanların da enflasyon karşısındaki erimesi dikkat çekti.

Prof. Dr. Fatih Özatay, sosyal medya hesabından açlık sınırı ve asgari ücret farkına yaptığı yorumda, “Asgari ücret temmuzda açlık sınırından %11.6 daha düşük. Çalışanların çoğunu açlık sınırının çok altındaki bir asgari ücrete mahkûm eden bir ekonomi programı ne kabul edilebilir ne sürdürülebilir...” dedi.

Asgari ücret Temmuzda açlık sınırından %11.6 daha düşük.

Çalışanların çoğunu açlık sınırının çok altındaki bir asgari ücrete mahkum eden bir ekonomi programı ne kabul edilebilir ne sürdürülebilir... https://t.co/XDnvqd8U9S pic.twitter.com/Pe0AgCIx2A — Fatih Özatay (@OzatayFatih) July 30, 2024

Çalışanlar enflasyona eziliyor

Prof. Dr. Ali Hakan Kara da X platformundan paylaştığı grafikle birlikte, “Son dönemde fiyat artışlarındaki yavaşlamaya rağmen çalışanlar enflasyon karşısında ezilmeye devam ediyor” dedi.