Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yatırımcılara uyarı

Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabı X’te (Twitter) paylaştığı bir mesajıyla yatırımcıları uyardı.

“Getiri performans demek değildir.” diyen Demirtaş, Bir performans ölçümü getiri ve riskin aynı anda değerlendirilmesi ile olur.” dedi

Demirtaş “Unutmayın sadece getiriye bakılmaz. Sadece Getiriye bakanlar aslında kumar oynamaktadırlar. Ya henüz bilmiyorlardır, ya da yakında kaybedince öğreneceklerdir.” diyerek yatırımcıları uyarırken birtakım notlarla tavsiyelerde bulundu.

İşte Demirtaş’ın mesajı:

"Sevgili Arkadaşlarım, Size yatırımlarınız konusunda bir bilgi vermek ve uyarmak istiyorum. Her biriniz Mevduat, Tahvil, Hisse Senetleri, Kripto, Türev Ürünleri gibi enstrümanlara yatırım yapıyorsunuz ve en çok önemsediğiniz konu GETİRİ. Sizi suçlamıyorum elbette averaj Getiri en önemli konulardan biri.

Ancak Getiri performans demek değildir. Bir performans ölçümü getiri ve riskin aynı anda değerlendirilmesi ile olur. Getirinin nasıl ölçüldüğünü biliyoruz. Satış Fiyatı eksi Alış Fiyatı bölü Alış Fiyatı... Ancak Riskin ölçümü bu kadar basit değil. Yüzlerce değişik risk ölçüsü var ve Finans alanındaki Bilim insanları bu ölçülerin her birini akademik yayınlarında değerlendiriyorlar.

Öne çıkan Risk ölçümleri arasında en bilinen ikisi: 1. Yatırımın Standard Sapması, 2.Yatırımın Betası.

Diyelim ki bir yatırımınız var. 1 yıl elinizde tuttunuz ve 220 iş günü için elinizde günlük getiri datası oluştu. İşte Standard sapma istatistik derslerinde öğrendiğiniz standard bir ölçüm. 220 tane günlük getirinin ortalamadan sapmalarının karelerini toplayıp averajını aldığınız zaman varyansa ulaşırsınız.

Bunun karekökü ise standard sapmadır. Beta ise 220 günlük getiri datanızın yatırımınızın bulunduğu ülkenin Piyasa endeksi ile olan ilişkisini ölçer. Basit bir şekilde anlatacak olursam. Diyelim ki Türkiye'de 5 hisse senedine yatırım yaptınız. her gün bir yüzdesel getiri oluştu elinizde. Bu getirilerden yılda işgünü olarak 220 tane var oldu...

Türkiye'deki piyasa ölçümü ise BIST100 olsun. Bu durumda betanız: 220 gün içinde sizin portföyünüzün getiri datası ile BIST100'ün getiri datası arasındaki CO-VARYANS bölü Bist100'ün standard sapması çarpı sizin portföyünüzün standard sapmasıdır.

Size burada sadece 2 tane risk ölçüsü verdim ama çok daha detaylı risk ölçümleri de vardır. Geri gelelim performans konusuna.

Yatırım performansınız sadece averaj GETİRİNİZ ile ölçülmez. Getiri bölü Risk değeriniz önemlidir.

Diyelim ki iki yatırım var

Yatırım A: Averaj Getiri: %40 Standard Sapma: %20

Yatırım B: Averaj Getiri: %30 Standard Sapma: %10

Bakın sadece getiriye bakacak olursanız Yatırım A, Yatırım B'den daha iyi gibi gözükür.

Ama Getiri bölü standard sapma gibi bir performans ölçüsüne göre B daha iyi yatırımdır.

Unutmayın sadece GETİRİYE Bakılmaz... Sadece Getiriye bakanlar aslında Kumar oynamaktadırlar, ya henüz bilmiyorlardır, ya da yakında kaybedince öğreneceklerdir. İçimden geldi yazayım dedim. Herkese Sevgiler"