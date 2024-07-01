Prof. Dr. Şenol Babuşçu: Küçük yatırımcı kayboluyor

Bankada 1 milyon TL üzerinde TL mevduatı olanların toplamdaki payı yüzde 76’yı aşarken Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, “Bu Türkiye’de gelir dengesizliğinin arttığını ve küçük yatırımcının giderek kaybolduğunu gösteriyor” dedi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, bankaların son bir yıldaki performansını değerlendirdi. Bankacılık sektörünün Nisan 2023 ve Nisan 2024 verilerini karşılaştıran Babuşçu, mevduat ve kredi büyümesinde bankaların enflasyonun altında bir büyüme oranı yakalaya- bildiğini ve yüksek faiz ortamında sektörün maliyetlerinin arttığına dikkat çekti.

"Türkiye'de gelir dengesizliği arttı"

Son 1 yılda bireysel kredi kartı bakiyesinin yüzde 120, tüketici kredisinin ise sadece yüzde 24 büyüdüğünü belirten Babuşçu, “Bu da tüketici kredilerindeki kısıtlamalara bağlı olarak halkın kredi kartı kullanmaya ağırlık verdiğinin bir göstergesidir” değerlendirmesini yaptı. Şenol Babuşçu, milyoner mudi sayısının Nisan 2023-Nisan 2024 döneminde ciddi oranda artış gösterdiğine dikkat çekerek “1 milyon TL üstü mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 70.3’den yüzde 76.62’ya yükselmiştir. Bu da Türkiye’de gelir dengesizliğinin arttığını ve küçük yatırımcının giderek kaybolduğunu göstermektedir” açıklamasını yaptı.

Sözcü'nün haberine göre bankacılık sektörünün son 1 yılda enflasyonu yenemediğin altını çizen Babuşçu, “Temel büyüklüklerdeki artış oranlarına kısaca bakacak olursak sektörün mevduat büyüklüğü belirttiğimiz dönemde yüzde 51, krediler yüzde 47, net kârı ise yüzde 31 arttı” diye konuştu.

"Takipteki alacaklar ciddi risk teşkil ediyor"

BANKACILIK sektörü bilançolarını değerlendiren Prof. Dr. Şenol Babuşçu, takipteki alacakların kredilere oranın yüzde 1.52 olduğunu hatırlattıktan sonra “Bu oran makuldür. Ancak önümüzdeki dönemde bu konuda ciddi bir risk bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. Politika faizinin artmasıyla beraber mevduat faizlerindeki yükselişin bankacılık sektörünün maliyetlerini artırdığını belirten Babuşçu, Nisan 2023- Nisan 2024 döneminde bankaların kârlılığının azaldığını ve özkaynak kârlılık oranının yüzde 10.13’ten yüzde 8.9’a indiğini söyledi.