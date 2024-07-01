  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu
Takip Et

Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık oynattığı milli oyuncunun bonservisini alıyor. Geçen sezonki performansıyla beğenilen ve forma şansı bulamadığı İspanya’ya dönmek istemeyen Söyüncü imza için İstanbul’a geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çağlar Söyüncü'nün bonservis bedeli belli oldu
Takip Et

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Transfer harekatını sürdüren sarı-lacivertliler, Levent Mercan sonrası bir anlaşmayı daha tamamladı.

Sarı lacivertli takım, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid’den kiraladığı Çağlar Söyüncü’nün bonservisini almak için İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı.

Çağlar Söyüncü’nün resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul’da olduğu kaydedildi. Milli futbolcu imza attıktan sonra Graz kampına katılacak. Fenerbahçe Çağlar için 8 milyon Euro ödeyecek.

Gazi Koşusu ödül töreni yapıldıGazi Koşusu ödül töreni yapıldıSpor

 

Alex de Souza’nın ilk talebi belli oldu: Gözüne Fenerbahçeli futbolcuyu kestirdi

Sporcular Haberleri

Alex de Souza’nın ilk talebi belli oldu: Gözüne Fenerbahçeli futbolcuyu kestirdi
Time dergisi, Messi'yi yılın sporcusu seçti

Futbolcular Haberleri

Time dergisi, Messi'yi yılın sporcusu seçti
Aziz Yıldırım salonu terk etti: Ali Koç'tan sert açıklamalar

Fenerbahçe Haberleri

Aziz Yıldırım salonu terk etti: Ali Koç'tan sert açıklamalar
Bu konularda ilginizi çekebilir
Sporcular Futbolcular fenerbahçe futbol