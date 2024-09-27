QNB Finansbank’a Global Finance’ten üç yeni ödül

QNB Finansbank, Global Finance tarafından düzenlenen 2024 Dünya'nın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri'nde üç prestijli ödüle layık görüldü. Banka bireysel bankacılık alanında "En İyi Kullanıcı Deneyimi (UX) Tasarımı" ödülü ile, kurumsal bankacılıkta Dijital Köprü ile hem Batı Avrupa’nın hem Türkiye’nin "En İyi Entegre Kurumsal Bankacılık Platformu" ödülleri ile dijital bankacılıktaki başarısını bir kez daha ortaya koyarak uluslararası arenada bir kez daha takdir topladı.

QNB Finansbank, Global Finance 2024’te prestijli üç ödülün sahibi oldu

QNB Finansbank dijital bankacılıkta kullanıcılarına sunduğu kişiselleştirilebilir özellikler ve dijital deneyimlerle uluslararası alanda bankacılık faaliyetlerinin ödüllendirildiği Global Finance 2024’te prestijli üç ödülün sahibi oldu.

QNB Finansbank, mobil uygulaması QNB Mobil ile tüm bireysel müşterilerine uçtan uca kapsayıcılıkta dijital bir deneyim sağlıyor. Uygulamada bulunan tüm panolar ana sayfada müşterinin dilediği şekilde düzenlenebiliyor, analitik odaklı NBT (next-best transaction) butonları ise her müşterinin kendisine özel işlem önerisinde bulunuyor. Kampanyalar panosu üzerinden bankaya özel kampanyalara ve fırsatlara kolayca erişim sağlanırken, Finansal Durumum panosu; kredi, kredi kartı, tasarruf ve yatırım ürünlerine dair varlık ve borç bilgilerinin tek bir ekranda izlenmesine olanak tanıyor.

Bu yıl 4. kez ödüle layık görülen Dijital Köprü Platformu ise 300 binden fazla KOBİ’ye tek bir yerden bankacılık işlemlerine erişim imkanı sağlarken, aynı zamanda e-Dönüşüm, e-Ticaret, Finans, Sürdürülebilirlik ve Yönetim gibi kategorilerde 20’den fazla alanda dijital çözümler sunuyor. Bu kapsamda, platformun sunduğu çözümler KOBİ’lerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırırken, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına da doğrudan katkı sağlıyor. Bu platform sayesinde işletme sahipleri, personel yönetimlerinde rahat ediyor, e-fatura sistemi ile entegre muhasebe süreçleri ile zaman tasarrufu yapıyor, e-ticaret süreçlerini uçtan uca hızlı ve kolay bir şekilde yönetiyor.

QNB Finansbank, hem bireysel hem de kurumsal bankacılık alanındaki bu ödüllerle, dijital bankacılıkta sunduğu yenilikçi hizmetlerle öne çıkmaya devam ediyor.

Global Finance’ın her yıl düzenlediği Dünya’nın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri, dijital bankacılıkta yenilikçi çözümler sunan ve müşteri deneyiminde mükemmeliyete ulaşan finansal kurumları ödüllendiriyor. Ödüller, müşteri tabanını dijital hizmetlere çekme, dijital müşteri büyümesi ve web/mobil site tasarımı gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.