Ramazan pidesi kaç TL oldu? (2023 Ramazan pidesi fiyatları)
Ramazan'a günler kala merak edilen açıklama geldi. Türkiye genelinde Ramazan pidesi 10 TL'den satılacak.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Türkiye genelinde 300 gramlık pidenin fiyatının 10 TL olacağını açıkladı.
İstanbul'da Ramazan pidesi ne kadar?
İstanbul'da Ramazan pidesi Fırıncılar Federasyonunun açıkladığı fiyattan satılacak.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 300 gram Ramazan pidesini bu yıl 5 liradan satışa sunacak. İstanbul Halk Ekmek'in Ramazan pidesi 5 TL.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından üretilen pidenin 5 TL'den satılacağını açıkladı.
Vatandaşlarımız #Ramazan’da 300 gramlık pideyi 5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İstanbullulara lezzetli ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/WPVB5KaUSN— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 20, 2023