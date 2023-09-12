Reeder, ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Reeder Teknoloji'nin halka arzı Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler liderliğinde yapılacak. Reeder, halka arz detayları yatırımcılar tarafından sorgulanıyor.

Reeder'in talep toplama tarihleri 13-14-15 Eylül 2023 saat 17.00'a kadar yapılacak. Halka arzı gerçekleşecek Reeder Teknoloji, Borsa İstanbul'da 'Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Reder halka arzı ne zaman yapılacak?

Reeder, REEDR BIST koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Toplamda halka arzda 215 milyon lot halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 2 Milyar TL olarak belirlendi.

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arz sürecini, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. yürütecek. Şirketin borsada işlem göreceği tarih 15 Eylül sonrasında belli olacak.

* Reeder Teknoloji hissesi 9,30 TL’den halka arz olacak.

* Reeder Teknoloji’nin halka arz açıklık oranı yüzde 25.26, toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.

* Reeder Teknoloji halka arzının büyüklüğü 2 milyar TL olarak açıklandı.

SPK onadı süreç başladı

2010 yılında kurulan yerli akıllı telefon üreticisi Reeder Teknoloji'nin SPK'ya başvurusu onandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemi ile yapılacak halka arzda Reeder Teknoloji'nin çıkarılmış sermayesi 780 milyon liradan 938 milyon liraya artırılacak.

Halka arz edilecek 158 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 39 milyon lira olan paylar da satışa sunulacak.

2022 yılında, bir önceki yıla göre aktif büyüklüğünü yaklaşık 7,5 kat, toplam hasılatını aynı dönemde iki kattan fazla artıran Reeder Teknoloji’nin toplam satışlarının yüzde 98,13'ünü maliyet avantajının da etkisi ile akıllı telefon oluşturuyor.