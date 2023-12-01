Reeskont faiz oranları yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak belirlendi.

1 Kasım 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 35,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 36,75 olarak uygulanıyordu.

Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.