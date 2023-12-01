Reeskont faiz oranları yükseltildi
Politika faizini kasım toplantısında 500 baz puan artıran Merkez Bankası, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını da 500 baz puan daha yükseltti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 500 baz puan yükseltti.
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 40,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 41,75 olarak belirlendi.
1 Kasım 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 35,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 36,75 olarak uygulanıyordu.
Faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.