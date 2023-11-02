Rekabet Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle atandı

Cumhurbaşkanlığının Rekabet Kurulu Başkan ve üyeliklerine yönelik atama kararı, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Rekabet Kurulu’nun başkanlığına Birol Küle, üyeliğine ise Berat Uzun atandı.

Atamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22'nci ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.