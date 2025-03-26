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Rekabet Kurulu'ndan Opet'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu'ndan Opet'e soruşturma
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Rekabet Kurulu, Opet’in bayileriyle yaptığı anlaşmaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Opet’in bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin yürütüldüğü arazi üzerinde Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Bu uygulamanın, bayi ile Opet arasındaki dikey ilişkinin beş yılı aşacak şekilde kurgulanmasına yol açtığı kaydedildi.

Mevzuata göre, akaryakıt bayilik sözleşmeleri, bu sözleşmelerde yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ile intifa ve kira sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Bu çerçevede, dağıtıcılar ve bayiler arasındaki dikey ilişkilerin en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği’nden faydalanabileceği vurgulanıyor. Dağıtıcıların, bayilerini beş yıldan uzun süreli anlaşmalara zorlamasının ise mevzuata aykırı olduğu belirtiliyor.

Rekabet Kurulu, yürütülen soruşturmada Opet’in bu uygulamalarla rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini inceleyecek.

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