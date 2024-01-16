Rekabet’ten ‘sadakat kartlarına özel indirim’ reklamlarına müdahale

ANKARA (EKONOMİ) - Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 2024 yılının ilk toplantısını 9 Ocak’ta yaptı ve incelediği 162 dosyadan 141’inde mevzuata aykırılık tespit etti. Reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezaları dahil 24 milyon 608 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaların incelendiği bildirildi. İndirimli satış dosyaları hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 7 milyon 46 bin 663 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul ayrıca indirimli satış reklamlarına ilişkin de bir ilke kararı aldı. Bu kararda, tüketicilerin alışveriş yaptıkça para kazandıkları, kuponlar, indirim kartları gibi uygulamaların sürekli indirimli satış gibi bir hava yarattığı kaydedilerek, “Bu uygulamaların reklam mevzuatı ile tüketicileri koruyucu düzenlemeleri bertaraf edecek biçimde, tüketicilerde gerçek dışı indirim algısı oluşturmak amacıyla kullanıldığı ve bu durumun tüketicilerdeki fiyat algısını bozucu ve tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu” değerlendirildi.

Tüketicileri aldatıcı nitelikte uygulamaların önüne geçmek amacıyla sadakat programı ile satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin reklamlarda, “indirim”, “tasarruf”, “XY karta/üyelere özel indirim/fırsat”, “indirim öncesi fiyat” gibi ibareler yahut üstü çizili fiyat veya aşağı yönlü trend grafiği gibi görseller kullanılarak indirim yapıldığına ilişkin izlenim oluşturulamayacağı, Kurul tarafından ilke kararı olarak belirlendi. Böylelikle tüketicilerin indirimli satış kampanyalarındaki fiyat karşılaştırmalarını zorlaştıran, aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin bir şekilde korunmasına yönelik bütüncül bir adım atıldı.