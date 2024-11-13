Rekora doymayan Bitcoin, gözünü 100 bin Dolar'a dikti!

BERFİN ÇİPA

Uzun süren kışın ardından kripto para piyasasına bahar geldi. Piyasanın, üzerindeki ataleti atmasında Trump’ın başkan seçilmesi itici güç oldu. Elbette grafiğin yeşillenmesinde tek neden bu değil. Her dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin ödül yarılanması, Fed’in sıkı para politikasının yerini parasal gevşemeye bırakması, ETF’lerin kabulü gibi listede pek çok majör madde var.

Bitcoin maksimalisti bir kişinin ABD’nin başına geçmesi piyasayı canlandırdı. Ancak masada yer alan asıl soru; “Trump seçim vaatlerini yerine getirecek mi?” Bitcoin’in rezerv para birimi yapılacağına ilişkin seçim öncesi ve sonrası söylemler piyasanın iştahını iyice artırdı. Bu konu henüz gri alanda kalsa da yanıtı öğrenmek için fazla beklemeyeceğiz gibi görünüyor. Bitcoin’in yükseliş roketi takması sabır taşına dönen altcoin yatırımcıları için de iyi haber, ancak uzmanlar dominansa işaret ederek 2025’e kadar biraz daha ‘sabır’ dedi.

UZMANLAR PİYASANIN SEYRİNİ DEĞERLENDİRDİ

“YÜKSELİŞİN DEVAMINI BEKLİYORUM”

■ İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan, piyasadaki son harekete ilişkin şu yorumu yaptı; “90 bin dolar civarı teknik olarak direncin olduğu bir bölge. Bir süredir olumlu beklentiler satın alınıyor. Dolayısıyla bir noktada piyasanın bekle-gör politikasına geçmesi, Trump’tan reel adımlar görmeyi beklemesi mümkün. O nedenle buradan bir satış gelebilir. Seçim esnasında konuşulanlar yapılacaksa çok daha yüksek seviyeleri görmemiz söz konusu olacak. Yıl sonu için bir seviye vermek mümkün değil. Ancak S&P tarafında yükseliş beklediğim için BTC ve diğer riskli varlıklarda yükselişin devamını bekliyorum.”

“100 BİN DOLARA DOĞRU YOL ALIYOR”

■ Kripto Para Uzmanı Ozan Kara, 100 bin dolara kadar sert düzeltme beklemediğini belirterek, “Bitcoin'in son dönemde yaşadığı fiyat artışının arkasında birkaç önemli neden bulunuyor. Öncelikle Trump'ın başkanlık seçimini kazanması ve kripto paraya karşı olumlu tutumu, yatırımcıları heyecanlandırdı. Dünya genelinde faiz indirimleri başladı ve Çin'in ekonomiye yaptığı büyük destek paketleri de arzı sınırlı varlıklardan BTC’ye olan ilgiyi artırdı. Kurumsal yatırımcıların ve BTC ETF'lerinin piyasaya girmesiyle birlikte talep daha da yükseldi. Yılsonu hedefim 100 bin dolara kadar sert bir düzeltme beklemiyorum. Bitcoin’in dolar endeksi yükselirken yükseliş göstermesi, bu rüzgarın tahminlerin üzerinde güçlü olduğuna işaret ediyor. BTC 100 bin dolar hedefine doğru yol alıyor” dedi.

Altcoinleri ateşleyecek fitilin SEC Başkanı Gensler’in istifası olacağını belirten Kara; “Birçok altcoin BTC ile birlikte yükseldi ancak BTC dominansı %60’ların üzerinde. Altcoinlerde göz dolduran Musk’ın etkisi ile DOGE coin %130 yükseliş gösterdi. ETH, SOL ve AVAX %30’un üzerinde getiri getirdi. Bitcoin getirisi de aynı seviyelerde olunca dominans düşmedi. Yani o beklenen altcoin rallisi ortada yok daha. Gary Gensler’ın istifası altcoinleri ateşleyecek gelişme olabilir” şeklinde konuştu.

“SERT BİR DÜZELTME BEKLEMİYORUM”

■ Kripto Teknik Kurucusu Altuğ İşler de, piyasada sert bir düzeltme beklemediğinin altını çizdi. İşler, “Tabiki buradan %10 kadar geri çekilme yaşanabilir, her boğada bunu görüyoruz. Geldiğimiz rakamın büyüklüğünü göz önüne alırsak %10’luk geri çekilme sert bir düzeltme sayılmaz” yorumunu yaptı. İşler altcoinler için, “Aralık ayından itibaren altcoinlerde ciddi bir yükseliş görmeye başlayacağız. Çünkü herkes hevesli, yeni yatırımcı geliyor. Geçtiğimiz rallileri de göz önüne alırsan Nisan – Mayıs aylarına kadar bir yükseliş dönemi yaşayacağımızdan bahsedebiliriz” ifadelerini kullandı.

“DÜZELTME UZUN VADE İÇİN FIRSAT PENCERESİ AÇAR”

■ Bitci CEO’su Ahmet Onur Yeygün şu bilgileri paylaştı, “Bitcoin 2024 yılı başlarında yaklaşık 40 bin dolar seviyelerindeydi. O zamandan bu yana çok iyi bir yükseliş ivmesi yakaladı. Kripto ekosisteminde bir kez daha kendini hatırlattı. Bu yükseliş sadece Bitcoin yatırımcılarına değil, tüm kripto para yatırımcılarına güven verdi. 90 bin dolara yaklaşırken, birçok kişi bu yükselişi ‘doğal bir gelişim’ olarak görse de, bu kadar hızlı bir tırmanış elbette insanı düşündürüyor. Bu kadar güçlü bir yükseliş sonrası bir nefes alma dönemi gayet sağlıklı olabilir. Bu, Bitcoin’in kırılgan olduğunu değil, aksine sağlam bir zemin oluşturduğunu gösterir. Düzeltmeler uzun vadeli yatırımcılar için genellikle fırsat penceresi açar. Her düşüş aslında yeni bir yükselişin habercisi oldu. Kendi adıma, Bitcoin’in bu noktada olgunlaştığını ve artık sadece spekülasyonlarla hareket eden bir varlık olmadığını düşünüyorum.”

“BOĞA PİYASASINDAYIZ DEMEK İÇİN ERKEN”

■ Koinbulteni.com Kurucusu Fatih Taşdemir’e göre ise henüz boğa piyasasındayız demek için erken! Taşdemir, düzeltme riskine dikkat çekerek, “Kripto para piyasasında uzun süredir beklenen bir dönemden geçiyoruz. Henüz bu döneme "boğa piyasası" demek için erken olsa da yükseliş için gereken olumlu koşulların sonunda oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu olumlu görünüm devam etse de her güçlü fiyat hareketinde olduğu gibi burada da geri çekilme ve düzeltme risklerinin her zaman mevcut olduğunu unutmamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

“82 BİN DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT!”

■ CoinTR Araştırma Departmanı ise seviye vererek uyardı; “Bitcoin’de sert bir düzeltme olasılığı dikkat edilmesi gereken bir durum. Hızlı fiyat artışları sonrasında piyasalarda genellikle kar satışları ve düzeltmeler yaşanır. Teknik analiz verileri, 82 bin dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olarak öne çıktığını ve bu seviyeye doğru bir geri çekilmenin olası olduğunu gösteriyor. Ancak, Trump vaatlerini yerine getirmeye başlar ve ABD’de kripto dostu düzenlemeler uygulamaya koyulursa, Bitcoin’in yükseliş trendi güç kazanabilir.”

“2025 YILINDA 140 BİN DOLARI GÖREBİLİRİZ”

■ Kripto Teknik Kurucusu Oytun Es, “Bitcoin’in 100 bin dolara gelmeden sert bir düzeltme yapmasını beklemiyorum. 2024 yılı sonuna kadar 100 bin doları göreceğimizi düşünüyorum. 2025 için ise 140 bin dolar seviyesini görebiliriz. Hatta ben bu öngörüyü paylaştığımda şunu da not düşüyordum: Trump seçilirse fikrimi revize ederim. Büyük ihtimalle 140 bin doları da geçebiliriz” dedi.

“TRUMP’IN HAMLELERİ BELİRLEYİCİ OLACAK”

■ Kripto Para Uzmanı Helin Çelik 100 bin dolar senaryosu için Trump’a işaret ederek, “Sert yükselişlerin ardından düzeltme yaşanması piyasa koşulları gereği normal karşılanabilir. Açıkçası sağlıklı bir yükseliş serisinde de görmemiz gereken tablo bu yönde olur. Sonraki süreçte verilerin takibi ve Trump’ın hamleleri belirleyici olacak. Özellikle Aralık’ta izlenecek makro veriler oynaklık düzeyini üst seviyelere taşıyabilir. Ortadoğu’daki savaş ortamının bitmesi, faiz indirimlerinin devam etmesi ve Trump’ın Bitcoin’le ilgili sözlerini tutması durumunda ise 100.000’in üzerini test etmemiz mümkün gözüküyor. Ancak, bu ılımlı havayı bozacak herhangi bir gelişmede ise beklentinin üzerinde bir geri çekilme yaratabilir” yorumunu yaptı.

YATIRIMCI NELERE DİKKAT ETMELİ?

■ Şant Manukyan: Kriptolar volatilitesi yüksek varlıklar. Dolayısıyla bu volatiliteyi taşıyamıyorsanız portföyünüzde pozisyon ayarlaması yapmanız gerekir. Altcoinler henüz liderliği ele geçiremedi hatta belki geçiremeyecekler. Çünkü burada artık kurumsal paranın hareket ettiği bir ortama giriyoruz. O nedenle biraz daha büyük coinlerden oluşmuş bir portföy ile yola devam etmek daha mantıklı olabilir.

■ Ozan Kara: Yükseliş fiyat hareketine volatilite yüklemesi ile oldu. Bitcoin 80bin dolarlara düzeltme yapabilir. Açık pozisyonların çok artmış durumda. Uzun ve kaldıraçtan uzak, güzel bir boğa dönemi geçirmelerini tavsiye ederim.

■ Altuğ İşler: Hala altcoin sepeti yapmadılarsa yavaş yavaş ekleme yapmalarını öneririm. Altcoin yatırımcısı kesinlikle geç kalmadı.

■ Ahmet Onur Yeygün: Piyasalar yükselirken ‘kaçırıyorum’ paniğine, düşerken ise ‘her şey bitti’ korkusuna kapılmak, yatırımcıların en büyük tuzağı. Bu yüzden yatırım yapmadan önce soğukkanlı olmak şart. Kripto piyasası hızla kazandırabilir ama aynı hızla kaybettirebilir de. Bu nedenle, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve sadece kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarla yatırım yapmaları çok önemli. Uzun vadeli bir bakış açısı geliştirmek kritik. Yatırımcılar, özellikle temel analiz ve piyasa dinamiklerini göz önünde bulundurarak hareket etmeli.

■ Fatih Taşdemir: Bitcoin’de üst üste tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşma durumları yaşandığında FOMO dediğimiz bir durum oluşmaya başlıyor. “Gelişmeleri kaçırma korkusu” dediğimiz bu durum yaşanan fiyatlanmanın sebeplerinden biri de olsa dikkat etmek gerekiyor. FOMO’ya kapılarak düşünmeden, doğru planlamadan yapılan yatırımlar yatırımcılar için can sıkıcı sonuçlara sebebiyet verebiliyor.

■ COINTR Araştırma Departmanı: Ani fiyat değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Risk yönetimi, yatırımcılar için öncelikli konulardan biri olmalıdır. Tüm sermayeyi tek bir varlık veya projeye yatırmak yerine, portföyü çeşitlendirerek riskin dağıtılması faydalı olacaktır. Yatırımcıların sosyal medyada yayılan spekülasyonlara kapılmaması, araştırmalarını güvenilir kaynaklar üzerinden yapması önem taşır.

■ Oytun Es: Altcoin yatırımcısının biraz daha beklemesi gerekiyor. BTC altı haneli rakamlara gelince para yavaş yavaş altcoinlere girmeye başlayacaktır. O nedenle altcoin yatırımcısı BTC’yi gözlemlemeli.

■ Helin Çelik: Orta uzun dönem yatırımcısının çok fazla pozisyon değiştirmemesinden yanayım. Anlık işlem yapan yatırımcı ise aşırı alım bölgelerine, kar rasyolarına, funding rate’lere ve rezervlere dikkat etmeli. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde kaldıraç oranlarının dengesi iyi ayarlanmalı ve gerekirse düşürülmeli. Deneyimsiz yatırımcı ise kaldıraç kullanmamalı. Tüm bu eksende, yeni çıkan altcoinlere ve memecoinlere karşı temkinli bir duruş sergilenebilir.