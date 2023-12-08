Renault'dan 4 model için 400 milyon euro yatırım

Renault, “Uluslararası Oyun Planı 2027” kapsamında, Bursa fabrikasında 4 yeni model üretecek. Planı hayata geçirmek için OYAK ile birlikte 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım açıklayan Renault, 2027’ye kadar Türkiye’deki satışlarının üçte birinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefliyor.

Renault, Renaulution (Renault Devrimi) kapsamında hazırladığı “Uluslararası 2027 Oyun Planı”nı Latin Amerika’nın ardından Türkiye’de de duyurdu. İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısında Renault Markası CEO’su Fabrice Cambolive “Renault, güçlü ve güvenilir ortağı OYAK ile birlikte 54 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Renault ve OYAK birlikte 7,5 milyondan fazla otomobil üretti ve Türkiye’deki her 7 otomobilden biri Renault logosu taşıyor. ‘Uluslararası 2027 Oyun Planı’ için Türkiye en önemli merkezlerimizden biri olarak büyük rol üstleniyor. Hedefimiz Türkiye’de pazar lideri olmak, markamızı yeni ürünlerle güçlendirmek, özellikle SUV segmentinde güçlü bir varlık geliştirmek, hibrit ve elektrikli araçlara dayalı bir elektrifikasyon stratejisi uygulamak. Bursa fabrikamızı sadece Avrupa’nın değil, dünyanın diğer ülkelerinin de ihracat merkezi haline getireceğiz” dedi.

“Stratejinin temeli: yeni ürün, yerel üretim ve elektrifikasyon”

Türkiye’de yerel üretimin, pazar liderliğinin anahtarı olduğunu belirten Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek “Bugün, 2027’den önce 4 yeni Renault modelini, Bursa Oyak Renault Fabrikamızda yerlileştirmeyi planladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Bu yeni otomobillerden biri Renault Duster olmak üzere 3 adet SUV olacak. Renault olarak bu yeni ürünlerle Türkiye’de B ve C SUV segmentlerinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün yelpazesi sunarak liderliğimizi daha da pekiştireceğiz” diye konuştu.

“Renault, Duster ile SUV yelpazesini tamamlayacak”

Jan Ptacek, Türkiye’nin Renault Group içindeki önemli endüstriyel varlığını vurgulayarak şunları söyledi: “Verimli bir sanayi merkezi inşa etmek için Bursa fabrikamızın endüstriyel varlığı büyük önem taşıyor. Oyak Renault fabrikası, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip. Renault Group’un yeni modüler platformunun 2026 yılına kadar Bursa fabrikamızda devreye alınmasıyla, bir adım daha ileriye gidiyoruz. Esnek ve son derece verimli olan bu platform, çok çeşitli güç aktarma mekanizması teknolojilerini barındırıyor. Toplam uzunluğu 4 ile 5 metre arasında değişen araç yelpazesi, 2,6’dan neredeyse 3 metreye kadar dört farklı dingil mesafesi uzunluğu olanağı sunuyor. Türkiye’de Renault markası ve kullanıcılar arasında derin bir bağ bulunduğunu belirten MAİS AŞ CEO’su Dr. Berk Çağdaş da Türkiye’yi “bir Renault ülkesi” olarak tanımladı ve şu görüşleri paylaştı: “Bugün, 2024 yılından itibaren Türkiye’de yerlileştirmeyi planladığımız 3 SUV arasından ilki olacak Yeni Renault Duster’ı duyurmak istiyorum. Yeni Renault Duster’ın, Duster modelinin başarı hikayesini sürdüreceğine eminim. Gerçek bir ikon olan Duster, kariyerinin 13 yılı aşkın süresinde dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Duster dünya genelinde 1,7 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Yeni Renault Duster, önceki nesillerini başarılı kılan tüm özellikleri koruyor. Duster ve yeni SUV’larla birlikte, Renault markası tam bir SUV yelpazesine sahip olacak” dedi.

MAİS A.Ş. CEO’su Dr. Berk Çağdaş, “Türkiye’deki otomotiv pazarında lider olma taahhüdümüzü çeşitli, yerel üretim ve elektrikli araçlar sunarak teyit ediyoruz. Yeni ürün yelpazesi ve SUV modellere odaklanma, işimize ve Renault markasının başarısına eşi benzeri görülmemiş bir ivme kazandıracak. OYAK ve Renault‘nun güçlü ortaklığının hem ülke ihracatına sağlayacağı katkı hem de iç pazarı destekleyecek bu stratejisi; tüm sektörümüz adına umut verici bir adım. En büyük destekçimiz OYAK’a ve çok değerli Renault üst yönetimine her zaman bize verdikleri sonsuz destek adına bir kez daha teşekkür ediyorum”

Yeni nesil hibrit bir motor yerelleştirilecek

2027 yılına kadar, Renault’un ürün gamında hibrit ve elektrikli araç satışlarında önemli bir artış yaşanacak ve Türkiye’de pazarın dönüşümüne katkı sağlanacak. Türkiye’de 2025 yılına kadar yeni nesil hibrit bir motor da yerelleştirilecek. Her yeni yerelleştirilmiş modelde bir hibrit motor seçeneği de sunulacak. 2027 yılında Türkiye’deki elektrikli araç satışlarının, toplam Renault satışlarının 1/3’üne ulaşması hedefleniyor.

TÜRKİYE, KÜRESEL İHRACAT MERKEZİ HALİNE GELECEK

Renault Group, 2026 yılına kadar OYAK Renault fabrikasında yeni bir modüler platformu da hayata geçirmeye odaklanıyor. Bu esnek ve yüksek verimli platform, çok çeşitli güç aktarma organları teknolojileriyle uyumlu olacak. Halihazırda üretiminin yüzde 75’ini Avrupa’ya ihraç eden OYAK Renault fabrikasını, 2027’ye kadar küresel bir ihracat merkezi haline getirmeyi hedefl eyen Renault, geleceğin C SUV modellerini 50’den fazla ülkeye ihraç ederek küresel varlığını genişletecek.

AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN MÜHENDİS SAYISI 500’E ULAŞACAK

Bu iddialı planları hayata geçirmek için Renault, Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerini önemli ölçüde artırıyor. 2025 yılına kadar Bursa’daki Ar-Ge merkezinde çalışan mühendis sayısı 500’e ulaşacak. Bu artış, yerel mühendislik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlayacak. Renault Group, OYAK ile 2027 stratejisi girişimi kapsamında 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırım yapacak. Bu yatırım, Renault’nun Türkiye’nin potansiyeline olan güçlü inancını ve markanın uluslararası sahnedeki önemli rolünü vurguluyor.