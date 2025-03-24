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Reuters: TCMB’nin döviz pozisyonu 2 günde 14 milyar dolar düştü

Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun, Ekrem İmamoğlu gözaltına alınması ile başlayan döviz satışları nedeniyle 2 günde 14 milyar doların üzerinde gerilediği hesaplandı. Döviz satışının cuma günü, perşembe gününe göre artarak devam ettiği belirtilirken, geçen haftanın tamamında 20 milyar doların üzerinde olduğu hesaplandı.

Haber Merkezi
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Reuters: TCMB’nin döviz pozisyonu 2 günde 14 milyar dolar düştü
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı çarşamba ve ertesi günlerde toplam 14,2 milyar dolar azaldığı hesaplandı.

Reuters’ın haberine göre, TCMB bilanço verilerine göre, gözaltının ilk günü olan 19 Mart Çarşamba gününe ilişkin döviz satışları net döviz pozisyonunda 11,2 milyar dolar düşüşe neden olmuştu. 20 Mart Perşembe gününe konu işlemlerde ise bu kayıp yaklaşık 3 milyar dolar oldu.

Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi ve TCMB'nin döviz satışının ardından günü 38 civarında tamamladı. Kur bugün de 38 civarında yatay seyrediyor.

İşlemciler döviz satışının cuma günü, perşembe gününe göre artarak devam ettiğini; geçen haftanın tamamında 20 milyar doları aştığını öngörüyor.

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