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Çarşamba günü döviz mevduatı hızlı yükseldi: 1.4 milyar dolarlık artış

BDDK verilerine göre döviz mevduatı, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart Çarşamba günü 1 milyar 383,57 milyon dolarlık artışla 206 milyar 378,94 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi
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Çarşamba günü döviz mevduatı hızlı yükseldi: 1.4 milyar dolarlık artış
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İSTANBUL / EKONOMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) günlük verileri Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı gün bankalardaki döviz mevduatı değişimini ortaya koydu. BDDK verilerine göre 18 Mart Salı günü 204 milyar 995,36 milyon dolar olan döviz mevduatı, 19 Mart günü 1 milyar 383,57 milyon dolarlık artışla 206 milyar 378,94 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmamış olarak 1 günde bankalardaki döviz mevduatındaki değişim yaklaşım 1.4 milyar doları buldu. BDDK haftalık verilerine göre 14 Mart ile biten haftada bankalardaki döviz mevduatı 203 milyar 936 milyon dolar seviyesindeydi.

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