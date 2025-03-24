İmamoğlu'nun tutuklanmasına piyasalardan ilk tepki: Borsa sert dalgalı!

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçen hafta Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 106 kişiye açılan soruşturmaların ardından, piyasalarda dalga boyu yükseldi. Tarihinde ilk kez dolar 41 TL'nin, Euro 44 TL'nin, gram altın ise 4000 TL'nin üzerine çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 17, bankacılık endeksi ise yüzde 26 değer kaybetti.

Dün İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasının ardından, gözler piyasalara çevrildi. Uzmanlar bu hafta da piyasalarda volatilitenin yüksek olabileceğini değerlendirdi.

Bir dizi önlem alındı

Piyasalardaki oynaklığı önleyebilmek için bir dizi önlem alındı. SPK'dan dün yapılan açıklamada, 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verildiği bildirildi. Ayrıca, Borsa İstanbul, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini bugünden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, banka yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Karahan, piyasa kuralları içinde gereken her şeyin yapılacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" mesajı verdi.

Borsa sert dalgalı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi, güne yüzde 1,35 yükselişle başlarken; endeks açılışta 122 puanlık artışla 9167 puan oldu. Açılışın ardından borsada yükseliş hızlanırken; gün içinde BIST 100 endeksi yüzde 3'ün, bankacılık endeksi yüzde 4'ün üzerini gördü. Ancak burada kalıcılık sağlanamadı ve negatif tarafa geçti. BIST 100 endeksi 9000 puanın altına sarkarak 8872 puana kadar geriledi ve böylelikle Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyi gördü. Borsa öğleden sonra kayıplarını toplarlayarak, tekrar değer kazancına yöneldi.

BIST 100 endeksi günü yüzde 2,82 primle 9.299,36 puandan tamamlarken, Bankacılık endeksi ise, yüzde 1,70 oranında artışla 12.586 puandan günü tamamladı.

TCMB likidite senedi için ihale açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.

Dolar 38 seviyesinin üzerinde

Dolar/TL geçen haftayı 37,8390 seviyesinden tamamlarken, yeni haftaya sakin başladı. Gün içinde 38,0600 seviyesine kadar yükselen kur, saat 17.29 itibarıyla yüzde 0,29 primle 37,9500 seviyesinde bulundu.

41,3630 TL'ye kadar çıkan Euro/TL ise, şu dakikalarda yüzde 0,66 artışla 41,2190 TL'de hareket ediyor.

Altın fiyatlarında sakin seyir

Ons altın fiyatları dolar endeksindeki yükselişle gerilerken, 3000 dolar üzerindeki seyrine devam ediyor.

Değeri ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın fiyatı ise, dolardaki yükselişle hafif değerli. Gram altın fiyatı saat 17.29 itibarıyla yüzde 0,17 primle 3685 liradan alıcı buldu.