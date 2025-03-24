TCMB likidite senedi için ihale açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar TL tutarında likidite senedi için ihale açtı.

TCMB, vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edilmesine karar verildiğini açıklamıştı. Buna göre, 50 milyar TL tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı.

84,2 milyar TL teklif geldi, 17,74 milyar TL karşılandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli likidite senedi ihalesinde 84 milyar 196 milyon TL teklif gelirken, kabul edilen tutar 17 milyar 744,4 milyon TL oldu.

İhalede basit faiz minimum yüzde 46,85, ortalama yüzde 47,69 ve maksimum yüzde 47,99 seviyesinde oluştu. Bileşik faiz minimum yüzde 58,36, ortalama yüzde 59,65 ve maksimum yüzde 60,11 olarak belirlendi.

İhalede minimum fiyat 96.205 TL, ortalama fiaz 96.228 TL ve maksimum fiyat 96.292 TL oldu.

18 yıl sonra ilk

TCMB cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini açıklamıştı. Merkez Bankası döviz alımları nedeniyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini amaçlayan bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvurmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

Likidite senetleri nedir?

Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğine sahip senetlerdir. Merkez Bankası tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilir.