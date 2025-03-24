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TL mevduat faizi yüzde 45’e dayandı: Politika faizinin üzerine çıktı

TCMB'nin aldığı önlemler ve bankanın nisan ayında faiz indirimini pas geçeceğine yönelik beklentiler, mevduat faizlerini hareketlendirdi. TL mevduat faizi yüzde 45’e dayanırken, böylelikle politika faizinin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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TL mevduat faizi yüzde 45’e dayandı: Politika faizinin üzerine çıktı
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İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aldığı önlemler ve nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimini pas geçeceğine yönelik beklenti bankacılık sektöründe mevduat faizlerini hareketlendirdi. Özellikle en kısa 32 gün vadeli mevduatta yüksek hacimli yatırımlara mevduat faizi yüzde 45-47 arasında değişiyor. Geçen hafta 32 gün vadeli mevduatlarda yüzde 42,5, 50 bin lira altına ise yüzde 29 seviyelerinde mevduat faizi öneriliyordu. Dün ise bankaların internet sitelerinde yer alan bilgilere göre 50 bin lira üzeri mevduatlara 32 gün vadede mevduat faizi yüzde 44,5’e, daha yüksek hacimli mevduatta ise yüzde 45’e çıktı. 46 ve 92 gün vadede mevduat faizi çoğu bankada değişmedi, yüzde 41-42,5 arasında kaldı. En kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz bu dönemde dövize yönelmesi muhtemel tasarrufun TL’de kalmasına yaraması bekleniyor.

Öte yandan Bloomberg’in haberine göre en son şubat ayında yükseltilen TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki stopaj oranlarına indirim gündemde. 1 Şubat'tan itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduatlarda stopaj oranı 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 10'dan yüzde 15, 1 yıla kadar hesaplarda yüzde 7,5'ten yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun hesaplarda ise yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmişti.

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