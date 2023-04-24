Reuters’tan Türkiye anketi: Enflasyon düşecek; faizde önemli artış olacak

Reuters tarafından Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin anket yayımlandı. Ankete göre, Türkiye'de enflasyonun 2023 sonunda yüzde 46,4'e düşmesi bekleniyor. Ancak politika faizinde önemli bir artış bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın büyümeye ve yatırıma öncelik verme politikası, enflasyonun yükselmesine yol açmıştı. Ancak ekonomistler, önümüzdeki çeyreklerde daha ortodoks politikalara doğru bir hareket bekliyor.

Ankete katılan 21 ekonomistin tamamı, Merkez Bankası'nın bu hafta gösterge faiz oranını yüzde 8,5'te sabit tutmasını bekliyor. Ancak politika belirsizliği devam ediyor.

Politika faizi 2023 dördüncü çeyrekte yüzde 25'e yükselebilir

Medyan beklentilere göre ise, Türkiye'nin politika faizi 2023 üçüncü çeyrekte yüzde 24'e yükselecek. 2024 sonunda yüzde 16,5'e düşmeden önce, 2023 dördüncü çeyrekte yüzde 25'e yükselebileceği tahmin ediliyor.

Ankete göre, beklenen faiz oranı artışlarına rağmen enflasyon yıl boyunca yüksek kalmaya devam edecek ve 2023 sonunda yalnızca yüzde 46,4'e düşecek. Ancak 2024 sonunda yüzde 28,8'e ve 2025 sonunda yüzde 19,3'e gerileyeceği öngörülüyor.

Merkez Bankası, fiyat istikrarının Türkiye'nin kronik cari açığını fazlaya çevirmesiyle sağlanacağını söyledi. Ancak Ukrayna'daki savaş ve dış talepteki düşüş, 2022'de bu umutları yerle bir etti. 2023'te cari işlemler açığının Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYİH) yüzde 4,4'ü olması bekleniyor. Ankette Cari Açık, hükümetin Eylül ayında yayınladığı sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 0,9 tahminlerine kıyasla 2024'te yüzde 3,4 ve 2025'te yüzde 2,5 olarak tahmin ediliyor.

Büyüme, beklenenden düşük olacak

34 ekonomistin katıldığı ankete göre, Türkiye'nin GSYİH büyümesi bu yıl yüzde 2,6 olacak. Ankette medyan büyüme tahmini, 2024 için yüzde 3,0 ve 2025 için yüzde 3,8 oldu. Bu rakamlar, hükümetin her iki yıl için de yüzde 5,5'lik büyüme tahminiyle karşılaştırıldığında daha düşük kalıyor.