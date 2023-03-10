Rhea Girişim, ABD'li şirketin yüzde 20'sini satın aldı

Rhea Girişim'in bağlı ortalığı olan Netsafe Teknolojik Yatırımlar, ABD'de kurulu Roboair'ın yüzde 20 hissesini satın aldı.

Rhea Girişim'den dün akşam KAP'sa yapılan açıklamada, şirketin yüzde 20'sine karşılık gelen 1 milyon 998 bin adet Roboair hissesini devralma işleminin tamamlandığı belirtildi.

ABD'de 2018'de kurulan Roboair, aralarında THY ve Pugasus da dahil, 500'den fazla havayolu, 120 binden fazla konaklama tesisi ve 30 bin fazla araç kiralama noktasına doğrudan erişim sağlayan, WEB3 tabanlı bir ulaşım hizmet teknolojisi şirketi olarak faaliyet gösteriyor.