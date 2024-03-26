Alparslan Bayraktar: Rosatom’la işbirliğimizi geliştireceğiz G. Kore ve Çin de yatırım düşünüyor

Hüseyin GÖKÇE/SOÇİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hâlen Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom ile Sinop’ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral konusunda işbirliğini geliştireceklerini belirterek, Güney Kore ve Çin’in de yatırım düşündüğünü açıkladı.

SOÇİ Uluslararası nükleer enerji fuarı ATOMEXPO Rusya’nın Soçi kentinde başladı. 22 Mart’ta Moskova’da yaşanan kanlı terör saldırısının çok fazla etkilemediği fuar, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile başladı. Geçmiş yıllardaki fuarlara göre ATOMEXPO 2024’te artırılmış güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar fuarın “Temiz Enerji Geleceği Birlikte Yaratmak” başlıklı oturumda bir konuşma yaptı. Bayraktar hâlen Akkuyu NGS’yi inşa eden Rosatom ile Sinop’ta yapılması planlanan ikinci nükleer santral konusunda işbirliğini geliştireceklerini belirtirken, Güney Kore ve Çin’in de yatırım düşündüğünü kaydetti. Bakan Bayraktar, terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

“Türkiye artık nükleer ülke oldu“

Önceki yıl düzenlenen ATOMEXPO’dan bu yana bazı değişimler yaşandığının altını çizen Bakan Bayraktar, 2023 yılı Nisan ayından itibaren nükleer yakıtın teslim edildiği Türkiye’nin de artık bir nükleer ülke olduğunu söyledi. Uluslararası toplumun COP 28’de 2050 yılına kadar nükleer kapasitenin üç katına çıkarılması gerektiğinin belirtildiğini hatırlatan Bayraktar, “Büyüyen bir ülke olarak Türkiye’nin hem sanayinin büyümesini hem de talep artışını karşılamak için enerjiye ihtiyacı var. Son yıllarda enerji talebimiz üç katına çıktı. Önümüzdeki on yıl boyunca talebin her sene yüzde 4 artmasını bekliyoruz. Bu talebi karşılarken kapasitemizi temiz enerji kaynaklarıyla artırmak istiyoruz. Bunun için de enerji sepetimize nükleeri eklemek mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Akkuyu uluslararası düzeyde büyük bir başarı“

75 ülkeden 4 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen 13’üncü Uluslararası ATOMEXPO 2024 Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Forum’un nükleer olayların küresel takviminde önemli bir dönüm noktası haline geldiğini belirterek, “Rosatom, teknoloji geliştirme bağlamında sadece Rusya Federasyonu’nda değil, uluslararası arenada da önemli bir rol oynuyor. Rosatom’un Türkiye, Mısır ve Bangladeş’te geliştirmekte olduğu birçok projenin sahalarını bizzat ziyaret ettim. Bunlar uluslararası düzeyde büyük başarılardır” dedi.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise, “Forumumuz, yeşil üretimin önemli ve ayrılmaz bir parçası olan nükleer enerjiye yönelik giderek artan ilgiyi yansıtmaktadır. Ve bu, tarihimizde ki tamamen karbonsuz ilk ATOMEXPO Forumu. Yani, burada kullanılan tüm elektrik yeşil üretimden elde ediliyor. Bu yaklaşımın tüm büyük etkinlikler için iyi bir gelenek haline gelmesini umuyoruz” şeklinde konuştu.

“Nükleer enerji sanayi için elzem”

Gerek enerji güvenliği gerekse karbonsuzluk açısından nükleer enerjinin büyük önem taşıdığına değinen Bakan Bayraktar, “Bu nedenle Akkuyu’yu yapıyoruz. İnşallah Sinop’ta Rosatom’la iş birliğimizi geliştireceğiz. Ancak Çin ve Güney Kore gibi ülkeler de Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünüyor. Nükleer enerjinin sanayi sektörünün karbon nötr olması açısından elzem olduğunu biliyoruz. Yanı sıra insan kaynağını da geliştirmek durumundayız. Bu konuda Rosatom ve diğer paydaşlarla iş birliği yapıyoruz. Rosatom’la kapsamlı bir yerelleştirme programımız var. Türkiye’de nükleer ekosistemini inşa ediyoruz” diye konuştu.

“Modüler santrallere göz dikeceğiz”

Yapımının Rosatom ile birlikte devam ettiği Akkuyu NGS’nin 4 reaktörünün eşit zamanlı olarak yükseldiğini belirten Alpaslan Bayraktar, “2035 yılına kadar dördü de çalışmaya başlayacak. Ondan sonra belki küçük modüler reaktörlere göz dikeceğiz. Yeşil hedeflerimizi hayata geçirmek ve Cumhurbaşkanımızın bize belirlediği hedefleri hayata geçirmek konusunda çok önemli bir program geliştirmemiz gerekiyor. Hedefimiz 2050’ye kadar nükleerden 20 gigavat elektrik üretmek. İlaveten Sinop’ta dört reaktör ve Trakya’da dört reaktör yapmamız gerekiyor. Ayrıca önümüzdeki 20-30 sene zarfında 5 gigawatt civarında küçük modüler reaktör eklememiz lazım” dedi.

Putin: “Atomun barışçıl kullanılmasına vesile olacak”

Fuara yazılı mesaj gönderen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın nükleer altyapıların gerçekleştirilmesinde dünyaca kabul gören öncü bir ülke olduğunun altını çizerken, ATOMEXPO’nun diğer ülkelerle ortak yaklaşım ve projelerin geliştirilmesi, atomun barışçıl kullanılması konusunda da güzel bir vesile olacağını belirtti.