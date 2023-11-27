Ruslarla bilişim alanında işbirliği

Canan SAKARYA / ANTALYA

Türkiye ve Rusya arasında bilişim sektöründe işbirliği için ilk adım atıldı. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile Rusya Federasyonu Yazılım Geliştiricileri Derneği (Russoft) arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu’nun çalışma grubu başlıklarına bilişim sektörü de dahil edilecek.

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, protokol imza törenin de yaptığı konuşmada sektörde işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, “Her ne kadar biz yerli ve milliliğin altını kalın çizgilerle çizsek de bu sektörün bir işbirliğine ihtiyacı olduğunun bilincindeyiz. Bu vesileyle, sadece Rusya Federasyonu ile değil, dünyadaki tüm ülkelerle işbirliğine çok önem veriyoruz. Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu’nda bilişim alanının da yer almasını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan talep ettik. Bu protokol kapsamında da karşılıklı teknoloji transferi konusunda neler yapabileceğimizi, Türkiye veya Rusya’da nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi ilerleyen günlerde belirleyeceğiz” dedi.

“Türkiye’yi partner ülke olarak görüyoruz”

Russoft Türkiye Temsilcisi Ivan Starodubtsev ise imzalanan protokol ile Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu’nda bir çalışma grubu oluşturmanın temelini attıklarını kaydetti. Starodubtsev, sonrasında aynı masada oturarak karşılıklı olarak işbirliklerini konuşacaklarını belirterek, “Bu protokol iki ülkenin de menfaati için çok önemlidir. Rusya olarak biz Türkiye’yi pazar ülke olarak değil partner ülke olarak görüyoruz. Rus şirketler Türkiye’ye gelip yatırım yapmaya ve bütün kodları açık bir şekilde paylaşmaya hazırdır. Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere de girmeyi planlıyoruz. Russoft olarak Rus şirketlere Türkiye’de yatırım yaparken yardımcı olacağımız gibi, Türk şirketlere de TBD aracılığıyla Rusya’da yardımcı olarak kapılarımızı Türk şirketlere açmak istiyoruz” diye konuştu.

“İstanbul Teknokentte olmak isteyen firmalar var”

Mart 2024’te Moskova Teknoloji Forumu’nun düzenleneceğini belirten Starodubtsev, Türk şirketlerini foruma davet etti. Derneklerine Türkiye’de iş yapmak isteyen şirketlerden yoğun talep geldiğini belirten Starodubtsev, “ Her aşamada onların isteklerini karşılamaya çalışıyoruz. Bize imkan sağlanırsa Türkiye pazarında da daha fazla olmak istiyor ve partner olarak üçüncü ülkelere de buradan girmek istiyoruz. İstanbul Teknokentte olmak için bizden yardımcı olmamızı isteyen firmalar var. Siber güvenlik, yapay zeka, akıllı şehirler alanında işbirlikleri yapılabilir. Rus şirketleri milyar dolarlık büyüklüğe sahip şirketler, bu kapsamda yapılacak işler de milyar dolarlar seviyesinde olacaktır. Türkiye’de yatırım yapmayı planlayan Rus firmaları aynı şekilde istihdamı da Türkiye’den sağlamak istiyor. Yani gerekli eğitimler verilerek firmalarda Türklerin çalışması sağlanacak” dedi.

KKTC’nin bilişim adasına dönüştürülmesi projesiyle de ilgilendiklerini belirten Starodubtsev, Rus şirketlerinin bu konuda da girişimde bulunacağını söyledi.