Rusya ile turizmde ödeme krizi yok

Elif KARACA

ABD'nin Rusya ile ticarete aracılık eden finansal kuruluşlara yönelik yaptırım tehditlerinin ardından Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette ödeme krizi yaşanırken, önümüzdeki yaz sezonu için yapılan turizm rezervasyonlarına ilişkin ödemelerde önemli bir problemin söz konusu olmadığı belirtildi. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze Rus ve Türk şirketleri arasındaki ödemelerde önceki yıllarda da zaman zaman sorunların ortaya çıktığını, ancak bunların sistemik sorunlar olmadığını ve şimdilik turizm pazarına ciddi bir etkileri bulunmadığını söyledi. EKONOMİ gazetesine konuşan Lomidze, “Türkiye destinasyonunda pazar lideri olan üyelerimiz, Türk ortaklarla çalışmalarının normal şekilde devam ettiğini belirtiyor” dedi.

ABD yaptırımları nedeniyle Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret darbe alırken, ödemeler konusunda da bir süredir önemli sorunlar yaşanıyor. Turizm ödemelerinde durum nasıl, Rus tur operatörleri Türkiye ile bu tür ödeme sorunları yaşıyor mu? Rus ve Türk şirketleri arasındaki ödemelerde geçen yıl, ondan önceki yıl da zaman zaman sorunlar ortaya çıktı. Bunların sistemik sorunlar olduğu söylenemez ve turizm pazarına ciddi bir etkileri yok. Bu yıl da bu durum şimdilik değişmedi. Türkiye destinasyonunda pazar lideri olan üyelerimiz, Türk ortaklarla çalışmalarının normal şekilde devam ettiğini belirtiyor.

Yaşanan sorunların yayılması halinde Rus ziyaretçilerin Türkiye seyahatlerinin olumsuz etkileneceğini düşünüyor musunuz? Örneğin, Türkiye'ye seyahatin maliyeti artacak mı? ATOR operatörlerinin Türkiye destinasyonlarına yönelik rezervasyonlarındaki en son veriler ve trendler ne durumda? Fiyat artışları herhangi bir destinasyondaki gerçek ve potansiyel talebi mutlaka etkiler, ancak şu anda ödeme sorunlarının fiyatlara ek bir etkisini görmüyoruz. Türkiye'deki otel fiyatları geçen yıl zaten arttı ve Rus vatandaşları için bu yıl ruble cinsinden düşmesi pek olası değil. Rus turizm sektörü ve turistler bu durumu anlıyor. Bu yılki erken rezervasyon kampanyalarındaki satış hareketliliği, turistlerin Türkiye'ye gitmek istediklerini ve indirimli fiyatlarla konforlu bir konaklama fırsatını kaçırmadıklarını gösteriyor. Yaza yönelik talebin azalması için herhangi bir neden görmüyoruz. Dinamikler bir önceki yıla göre oldukça olumlu. Rus tur operatörlerine göre, 2024 yazı için Türkiye'ye seyahat paketlerinin ruble fiyatları euro/ruble döviz kurundaki artış nedeniyle yıllık bazda yüzde 7-8 arttı.

Daha önce Türk bankalarının MIR kartının kullanımını durdurması nedeniyle Rus turistlerin seyahatleri sırasında Türkiye'deki harcamalarında sorunlar yaşanmaktaydı. Bu sorunların artmasını bekleyebilir miyiz? MIR kartlarının Türkiye'deki kullanımıyla ilgili olarak, burada durumun statik olduğunu söyleyebiliriz. Halen Türkiye'de bu kartı kabul eden mağazalar var. Bunlardan çok fazla yok, ancak turistler ödeme sorunlarından şikayetçi değiller. Dolar/ euro nakit, Rus Gazprombank tarafından verilen UnionPay kartlarını veya üçüncü ülkeler aracılığıyla verilen Visa/Mastercard kartlarını kullanıyorlar.