Sabancı/Cenk Alper: Bunlar olursa dışarıdan Türkiye'ye yatırım geleceğine inancımız var

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Dünya Ekonomik Forumu'nun yapıldığı Davos'ta CNBC-e'den Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Alper'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Davos'ta Jeoekonomik kavramı hayatımıza giriyor. Uluslarasın teknoloji rekabeti, yetenekler üzerine artan savaş. Giderek karmaşıklaşmış bir dünyaya doğru ilerliyoruz.

Trump Davos'un gündemini belirledi. Önce ABD olacak dedi, oradaki üretimi artıracağım dedi. Bunu da globalleşmeden yapacağım dedi. Dünya üzerinde güveni sarstı. Tekrar işbirliğini sorgular hale geldik. İlk konu tekrar işbirliğini tesis edebilir miyiz? İnsana yatırıma devam edebilir miyiz?

"Trumplı döneme hazırız"

Biz Sabancı olarak Trumplı yeni düzene hazırız. Türkiye olarak konumumuz Avrupa'ya göre elverişli. ABD bizim için uzak bir pazardı. ABD'de yoğun yatırım yapıyoruz. Sonrasında kaçırmamamız gereken bir Asya var.

Sabancı'nın net aktif değeri 10 milyar dolar. 10 milyarın 3-3,5 milyar doları banka, ikinci büyük kısmı enerji diğeri de yeni teknolojilere odaklanmış bir portföy. Bugün 17 ülkedeyiz. İki yıl içinde net aktif değerimiz 20 milyar dolara çıkacak. Halka açık kalmayan Enerjisa Üretim ve Temsa kaldı. Enerjisa Üretim'i halka arza hazır hale getirdik. Bir şirketin halka arz edilebilmesi için birden fazla parametre bir araya gelmeli. Türkiye hazır mı diye bakmamız lazım. Geçen hafta Londra'da büyük bir yatırımcı konferansı oldu. İlginin arttığını görüyoruz ama henüz yatırıma dönüştüğünü görmüyoruz. Yabancı, enflasyon programındaki tutarlılık devam edecek mi diye bakıyor. Hedeflenen rakamlara ulaşabileek miyiz diye bakıyor. Bunlar olursa ikinci yarıda ekonomiye dışarıdan yabancı para geleceğine inancımız var. Temsa'nın istediğimiz büyüklüğe daha ulaşmadığını düşünüyoruz.

"400 milyon dolarlık nakdimiz var"

Temettü anlamında yatırımcımızı mutlu etmeye devam edeceğiz. Çok sağlıklı bir borç yapımız var. 400 milyon dolarlık bir nakdimiz var. Bilançomuz yatırım yapmaya bizi teşvik ediyor. Enerji alanında büyümeye devam edeceğiz, malzeme alanında büyümeye devam edeceğiz. Dijital altyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz.

"Yatırımda önceliğimiz gelişmiş ülkeler"

Bildiğimiz ülkelerde büyümeyi tercih ediyoruz. Yeni ülkelere açılım olabilir ama Asya büyümeye devam ediyor. Ortadoğu yatırım alıyor. Bizim önceliğimiz gelişmiş ülkelere yatırım yapmayı tercih ederiz.

Türkiye'nin jeopolitik konumunu Davos'ta herkes biliyor. Potansiyelini herkes buluyor. Soru işareti enflasyon düşürme programına tutarlılıkla devam edecek miyiz. Enflasyon hala kabul edilebilir seviyede değil yatırım için. Bu programın tutarlılığı çok önemli.

"Ukrayna ve Suriye'de Türkler için fırsatlar olacaktır"

Hem Ukrayna hem Suriye'nin yeniden inşası Türk müteahhitler için bir fırsat. Onların değer zincirinde olan çimentomuz gibi yapı malzemeler gibi tüm alanlarda fırsat var. Bir de enerji altyapısı. En önemli ihtiyaçlardan biri enerji. Türkiye'nin enerji ihracatı açısından da fırsatlar olacaktır.

"2025'in ilk 6 ayı zor olacak"

Bu yılın ilk 6 ayı zor olacak. Enflasyonla mücadelenin zorluğunu hep birlikte hissedeceğiz. Verimlilik konuşmamız lazım. 2024'e göre sonuçlarımızın iyileştiği bir yıl olacak. 2024'ü anmadığımız bir yıl olacak."