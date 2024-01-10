Saç sakal kesim fiyatları 2024! Berber fiyatları ne kadar oldu? Açıklama geldi

İstanbul'da saç - sakal kesim fiyatları ne kadar? Berber ücretlerine yeni zam geldi mi? İşte 2024 yılı berber ücretlerinde son durum.

İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz şu ifadeleri kullandı: “Bizim iki tane tarifemiz var, bunlar B ve C sınıfıdır. C sınıfı en ücra köşedeki, yani herkesin rahatlıkla gidebileceği, bütçeye uygun bir tarifedir. Diğeri de B sınıfı tarifesidir, bu her yıl aralık ayında belirlenir ve ocak ayında bunu esnafa veririz. Bu üst komisyonlardan, tarife komisyonundan geçer onaylandıktan sonra biz bunu esnafımıza dağıtmaya başlarız.

C sınıfı en ücra köşedeki berberler için geçerli olan tarifedir. B tarifesi lüks bir yer değil fakat bütçesine göre saçına özen gösterenlerin gittiği bir yer, yani herkesin kesesine uygun tarifedir.

Biz her yıl aralık ayında bütün fiyat tarifelerini güncelleriz, teklifimizi üst kurulumuza veririz, bu onaylanır ve ocak ayında yeni yıla ait tarifelerimizi esnafımıza veririz. Bunun dışında uzun yıllardan beri yıl içerisinde herhangi bir ilave artış olmamıştı. Sadece geçen sene asgari ücrete tekrar bir düzeltme yapıldığı için bir güncelleme yapıldı. Bununla beraber ilk defa geçen sene temmuz ayında berber ücretlerinde bir ayarlama oldu.

BERBER ÜCRETLERİ 2024 NE KADAR?

Şu anda B sınıfı tarifede sakal tıraşı 120 TL’dir. Öte yandan başka bir iş merkezinde aylık yüksek kiralar ödeyen esnaflar da var, marka ürünler kullanan esnaflar var. Lüks sınıf dediğimiz A sınıfında sakal tıraşı 120 TL’den başlayıp 400 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Burada 130-400 TL arasındaki sınır tamamen semt, kira gibi gelişmelere bağlı. Zaten 120 TL yerine bir esnaf 400 TL yazamaz. Esnaf alabileceği ücreti ister. Lüks sınıf bir berberde sakal düzeltme işlemi 160 TL’den başlayıp 500 TL’ye kadar çıkabiliyor.

B sınıfı tarifede saç kesimi 180 TL iken, Lüks sınıfta ise 190 TL’den başlar 1100 TL’ye kadar çıkabilmektedir. Saç sakal tıraşı komple 310 TL’den başlayıp 1400 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Biz A sınıfındaki salonlara bu fiyatları verirken ‘zam olmayacak gibi fiyat talep edin’ diyoruz. Yüzde 90 ihtimalle ülkemizde aksi bir durum olmazsa 2024’ün fiyatları yıl boyunca sabit tutarda olacaktır.

Çok değişik işlemler de var. Bunların para ile tarifesi olmaz. Bizim işimiz insanların zaruri ihtiyaçlarıdır. Bizim en ücra köşedeki berberimize verdiğimiz ücret bile bugün bir çorba parası değil. Bir sakal tıraşı 80 TL iken günümüzde 80 TL’ye gidip bir işkembe çorbası içemiyorsunuz.”