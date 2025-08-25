  1. Ekonomim
Sahil yolu fındıkla renklendi: Kurutma işleri başladı

Karadeniz’in en değerli ürünlerinden fındık, yeni sezon hasadının ardından üreticiler tarafından sahil yolundaki kaldırımlarda kurutuluyor.

Trabzon'da hasat sonrası çuvallarla topladıkları ürünlerini kurutmak zorunda olan bazı üreticiler, düz bir zemin arayışına Karadeniz Sahil Yolu'ndaki kaldırımlarda çözüm buldu.

Karadeniz’de fındık kurutma yoğunluğu

Yaş olarak toplanan fındığı zaman geçmeden kurutulması için kaldırımlara seren ve kurdukları çadırlarda bekleyişe başlayan üreticiler, ürünün zarar görmemesi için zaman zaman tırmık ve küreklerle havalandırma işlemi yapıyor.

Yomra ilçesinde yaşayan Hüseyin Paslı, kurutma işlemini biran önce tamamlayıp diğer bahçe işleriyle ilgilenmeyi planladığını söyledi.

Fındık kurutma mesaisinde diğer üreticilerle işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Paslı, "Arkadaşlarla idare ediyoruz. Ben onun ürünlerini gözetliyorum, o benimkileri gözetliyor. Ben aşağı gelirken o yukarı çıkıyor, o yukarı çıkacakken ben aşağı iniyorum." diye konuştu.

Sahil yolu fındıkla renklendi: Kurutma işleri başladı - Resim : 1"Yağmur nedeniyle mecburen kaldırımlarda kurutuyoruz"

Arsin sahil şeridindeki kaldırıma ürünlerini kurutmak için getiren Hakan Gürsoy ise hava şartları nedeniyle burayı tercih ettiklerini belirterek, "Köylerde yağmur yağdığı ve serecek yerimiz olmadığı için fındığı kurutmak için bir ya da iki haftalığına sahile getiriyoruz. Başka çaremiz yok, mecburen kaldırımlarda kurutmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.

Fındığını hem kurutmak hem de satışını yapmak için sahil şeridine geldiğini anlatan Kamil Şebelek de yağmur olmaması halinde ürünlerini 1 hafta içerisinde kurutabileceklerini sözlerine ekledi.

