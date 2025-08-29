Samsun Gülsan sanayi sitesinde dönüşüm başlıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yapımını tamamladığı Toybelen Sanayi Sitesi ile şehir içinde dar bir alanda sıkışan Gülsan Sanayi Sitesi esnafını modern işyerlerine kavuştururken onlardan boşalan alanda da Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projesini gerçekleştirecek.

Kentsel dönüşüm noktasında çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümlerinden birine hazırlanıyor. Kent merkezinde kalan Gülsan Sanayi Sitesi dönüşümünün başlayacağını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gülsan Sanayi Sitesinde gerçekleşecek dönüşüm ile şehrimiz bambaşka bir çehreye bürünecek” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Toybelen Sanayi Sitesini inşa edip Gülsan Sanayi Sitesi esnafını daha modern bir sanayi sitesine taşıyarak hem iş yerlerinin ticari değerini yükseltip esnafa daha konforlu bir iş ortamı sundu hem de Gülsan’da yepyeni bir dönüşüm için düğmeye bastı. Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden biri olacak dönüşüm projesi ilk olarak 30 hektar alanda uygulanacak. Proje ile daha planlı, daha estetik ve daha işlevsel bir ticaret alanı oluşturularak şehrin ekonomik gücünü artırmak ve bölgeyi şehrin en önemli ticaret merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Gülsan Sanayi dönüşüm projesi kapsamında; alanda ticari ofis ve konut blokları, belediye hizmet binası ve cami inşa edilecek.

“Gülsan bambaşka bir çehreye bürünecek”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Gülsan Sanayi Sitesinde, Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşüm projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Toybelen Sanayi Sitesinde hak sahiplerine teslim sürecini tamamladık, yapı kullanım iznini verdik, kısa süre içinde taşınmalar başlayacak. Gülsan’da 80 hektarlık alanda, ilk etapta 30 hektarlık bölümü dönüştüreceğiz. Kamulaştırması tamamlanan vatandaşlarımıza geri dönüş hakkı tanıyarak, 3 aylık süreçte birçok hemşehrimizin sürece katılmasını sağladık. Gülsan için ise muhteşem bir dönüşümün hazırlığını yapıyoruz. Modern iş yerleri, sosyal alanlar ve çevreci tasarımlarla Samsun’umuzu bölgenin en güçlü şehirlerinden biri yapacağız. Samsun’un geleceği için yapılan her adımın önemli olduğuna inanıyor, bu anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Gülsan Sanayi Sitesinde gerçekleşecek dönüşüm ile şehrimiz bambaşka bir çehreye bürünecek” dedi.