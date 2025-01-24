Samsun-Mersin hattında 34 yeni OSB kurulacak

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır yüksek teknoloji alanında yatırımları artırmak için devreye alınan HIT 30 programı kapsamında bugüne kadar 7 milyar doları aşan yatırım başvurusu geldiğini bildirdi. Bakan Kacır, OSBÜK tarafından düzenlenen Anadolu illerindeki 309 OSB’yi bir araya getiren toplantıda OSB başkanlarına seslendi. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak tek reçetenin özgün, rekabetçi ve yenilikçi üretim olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, dünya genelinde de yenilikçi sahalarda büyük savaş olduğundan bahsetti.

Bakan Kacır, KOBİ’lere sağlanan dönüşüm desteklerini şöyle sıraladı: “Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ve “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile 700 milyon doların üzerinde finansman sanayiciye kazandırıldı. EBRD işbirliğiyle ‘Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu’ kapsamında yeşil dönüşüm yatırımlarına 5 milyar Euro kaynak sağlamak üzere adım atıldı. KOBİ’lere dijital dönüşüm için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğinde 300 milyon Euro finansman desteği sunuldu.”

“HIT 30 kapsamında 7 milyar dolarlık yatırım başvurusu geldi”

Dijital dönüşüm yolculuğuna rehberlik eden model fabrika sayısının 10’a yükseldiğini ve 5 tanesinin de çalışmasının sürdüğünü dile getiren Fatih Kacır, teknolojik ürün ihracatının 101.2 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 166 proje için 97 milyar liralık yatırımın harekete geçtiğini söyleyen Kacır, “HIT 30 kapsamında kısa sürede toplam büyüklüğü 7 milyar doları aşan yatırımları ülkemize kazandırma noktasına geldik” diye konuştu.

“OSB’lerin ortalama büyüklüğü mevcudun 30 katı olacak”

OSB Yönetmeliğinde yapılan son değişikliği ‘reform’ olarak nitelendiren Fatih Kacır, artık her ayın ilk Pazartesi günü OSB’lerde bulunan boş sanayi alanlarının çevrimiçi platformda erişime açıldığını söyledi. Yeni OSB’lerdeki ön tahsis çalışmaları hakkında da bilgi veren Kacır, ilk 3 ayda 7.1 milyon m2 büyüklüğündeki 656 yatırım yeri için tahsis başvurusu geldiğini, son ay ise 14.2 milyon m2 için 913 yatırım yeri tahsis başvurusu alındığını belirtti.

Sanayi alanlarının artırılmasına yönelik stratejiye yön vermek üzere Ulusal Sanayi Alanları Master Planı hazırladıklarının altını çizen Kacır, tüm ulaşım yatırımları yanı sıra 2053’e kadar gerçekleştirilmesi planlanan ulaşım ağlarında birçok faktörü dikkate aldıklarını söyledi. Master Plan ilk faz kapsamında Samsun-Mersin hattında 18 ilde toplam 34 sanayi bölgesi tespit edildiği bilgisini veren Fatih Kacır, bu alanların mevcut OSB’lerin toplam büyüklüğünden fazla olduğunu, ortalama büyüklüğün ise 30 katı olduğunu anlattı.

Bakan Kacır, bu alanları stratejik öneme sahip, ulusal ve bölgesel yatırımlara uygun, altyapısı hazır ve sosyal çevresiyle entegre bir şekilde planlanmış modern üretim ekosistemi olarak ifade etti. Para politikasının etkisiyle, kamu maliyesinde yüksek disiplinle ve arzı artıracak reformlarla enflasyondaki düşüşün devam edeceğini belirten Fatih Kacır, yatırım ve üretime desteğin sürdüğünü, geçtiğimiz yıl 573 milyar liralık reeskont kredisi kullandırıldığını bildirdi. KOBİ’lere yönelik iki yeni destek programını bir süre önce duyurduklarını ifade eden Fatih Kacır, “1 milyon 200 binden fazla çalışanı istihdam eden; konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinde üretim ve istihdamı korumak üzere “İstihdamı Koruma Programı”- nı yakın zamanda devreye alacağız” diye konuştu.

“Hedef, OSB’lerin her m2’sini üretime kazandırmak”

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü, Anadolu’da son 5 yılda 66 yeni OSB kurulduğunu söyleyerek, ortak hedefi n OSB’lerin her metrekaresini üretime kazandırmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin sanayide küresel oyuncu haline geldiğini belirten Kütükçü, bundan sonraki yolun daha çetin, mücadelenin ise daha sert olduğunu vurguladı. OSBÜK olarak sanayicilerin gelişmelere adapte olabilmesi için yoğun bir çalışma programı yürüttüklerini ifade eden Memiş Kütükçü, “Kurduğumuz OSBÜK Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezimizde, OSB’lerimizin ikiz dönüşümüne rehberlik ediyoruz” dedi. MEMİŞ KÜTÜKÇÜ, OSB’lerin dijital dönüşümüne rehberlik edecek 2 bin Dijital Elçi yetiştirdiklerini söyledi.